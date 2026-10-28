Antuan Fallas habló sobre el dolor de crecer lejos de su madre y reveló detalles sobre la mujer que lo crió: esto dijo

Es toda una sensación en la pantalla chica costarricense y desde antes uno de los creadores de contenido más seguidos del país. En la actualidad, el nombre de Antuan Fallas ya es más que conocido, pero detrás de su destacada participación en Mira quién baila y en los videos en plataformas como TikTok o Instagram, el joven tiene una emotiva historia de resiliencia y de amor familiar digna de ser contada.
Fallas habló sobre su mamá, su abuelita, las carencias cuando era niño y el trabajo durante una entrevista en el pódcast de Karla Scott. Ahí reveló íntimos y conmovedores detalles sobre su vida.
Lo primero que recordó Fallas sobre su vida fue el amor y el agradecimiento que tiene por su abuelita, quien lo crió a él y a su hermano mayor después de que su mamá tuvo que emigrar del país para buscar mejores oportunidades económicas para ella y su familia.
Narró que, aunque fue muy feliz en su niñez, hubo carencias que su abuelita trató siempre de solventar. “Cuando ella tenía una tajadita de queso amarillo, yo la veía partirla como en cuatro pedacitos para que cada pedacito de pan tuviera queso. Además, para nosotros era un lujo comer carne”, dijo.
Otro detalle que abordó fue la ausencia de su mamá por los motivos antes mencionados. Explicó que ella trataba de visitarlos algunas veces al año, pero que era complicado. Sin embargo, cuando lograba volver a casa, él sentía su amor, pero las despedidas eran muy duras.
“Yo me ponía a llorar, ella se ponía a llorar, mi hermano también. Fue muy complicado no criarme con mi mamá y tenerla como por esos ratos”, expresó.
En sus recuerdos repasó su anhelo de ser futbolista profesional o periodista deportivo. También habló sobre esa personalidad explosiva que con los años lo llevó a lucirse frente a las pantallas y en plataformas, y que terminó llevándolo a Teletica para bailar.
Contó sobre los trabajos que realizó mientras era estudiante de colegio y cómo eso lo ayudó a forjar el carácter que tiene.