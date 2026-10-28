Antuan Fallas habló sobre el dolor de crecer lejos de su madre y reveló detalles sobre la mujer que lo crió: esto dijo

Es toda una sensación en la pantalla chica costarricense y desde antes uno de los creadores de contenido más seguidos del país. En la actualidad, el nombre de Antuan Fallas ya es más que conocido, pero detrás de su destacada participación en Mira quién baila y en los videos en plataformas como TikTok o Instagram, el joven tiene una emotiva historia de resiliencia y de amor familiar digna de ser contada.

Fallas habló sobre su mamá, su abuelita, las carencias cuando era niño y el trabajo durante una entrevista en el pódcast de Karla Scott. Ahí reveló íntimos y conmovedores detalles sobre su vida.

Lo primero que recordó Fallas sobre su vida fue el amor y el agradecimiento que tiene por su abuelita, quien lo crió a él y a su hermano mayor después de que su mamá tuvo que emigrar del país para buscar mejores oportunidades económicas para ella y su familia.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

