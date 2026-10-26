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El momento icónico de Papi Pazz y Antuan Fallas que nadie vio en TV (video)

Los participantes de ‘Mira quién baila’ no se quedaron con las ganas de cumplir un sueño y lo hicieron en los camerinos

Mira quién baila
Antuan Fallas y Papi Pazz brillaron durante sus respectivas presentaciones en la sexta gala de 'Mira quién baila'. Cortesía
Jessica Rojas Ch.

Uno de los momentos más emocionantes y vibrantes de la sexta gala de Mira quién baila sucedió detrás de cámaras y fue protagonizado por Papi Pazz y Antuan Fallas.

En sus respectivas presentaciones en la pista de baile, ambos brillaron junto a sus parejas; el público en casa disfrutó de sus coreografías, pero, definitivamente, el mejor momento fue el que vivieron en los camerinos del estudio.

Papi Pazz fue el encargado de hacer público el particular y divertido espacio cuando bailó swing criollo con el creador de contenido, quien le ha expresado en muchas ocasiones su admiración por bailar el popular género como se hacía en la vieja escuela.