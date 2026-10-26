El momento icónico de Papi Pazz y Antuan Fallas que nadie vio en TV (video)

Papi Pazz fue el encargado de hacer público el particular y divertido espacio cuando bailó swing criollo con el creador de contenido, quien le ha expresado en muchas ocasiones su admiración por bailar el popular género como se hacía en la vieja escuela.
El comediante presentó un espectáculo con este baile hace una semana y Antuan lo hizo este domingo, así que no podían quedarse con las ganas de bailar juntos... y cumplieron su sueño.
En las imágenes se ve a los dos participantes del concurso de Teletica muy emocionados, dando brincos, vueltas y sonriendo a más no poder.
La publicación de Papi Pazz en sus redes sociales provocó una ola de comentarios; entre ellos destacó el de Julián Valverde, amigo de Antuan: “Mae, cómo quiero a Papi Pazz, legal”, escribió.
Además, varios seguidores del programa se sumaron al vacilón: “Veo el programa únicamente por Antuan y Papi Pazz: humildes, pulseadores, representan la esencia pura del tico”, “La humildad de ambos es reflejo de su gran corazón”, “Los dos son los favoritos, los queremos en la final” y “El papá y el hijo del swing”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.
El momento épico de Papi Pazz y Antuan Fallas en 'Mira quién baila''