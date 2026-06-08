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Los dos pueblos medievales que figuran entre los más bonitos de España y esconden verdaderas joyas históricas

Entre montañas valencianas sobreviven dos destinos con siglos de historia, barrios de origen árabe, fósiles de dinosaurios y una gastronomía que conserva recetas transmitidas de generación en generación

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Por La Nación / Argentina / GDA
Alpuente y Chelva ofrecen patrimonio medieval, naturaleza, senderos, gastronomía local y una rica herencia cultural en Valencia.
Alpuente y Chelva ofrecen patrimonio medieval, naturaleza, senderos, gastronomía local y una rica herencia cultural en Valencia. (B25es/Wikimedia Commons)







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