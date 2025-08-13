Viva

‘Los caballeros de zodiaco’ están de luto; muere la voz de popular ‘intro’ de la serie

El intérprete habría batallado contra una dura enfermedad por al menos 8 años

EscucharEscuchar
Por Valezka Medina Barrios

El fallecimiento de Nobuo Yamada, icónica figura de la serie Los Caballeros del Zodiaco, llegó ocho años después de haber sido diagnosticado con cáncer de riñón.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Los caballeros del zodiacoNobuo YamadaPegasus Fantasy
Valezka Medina Barrios

Valezka Medina Barrios

Periodista del área de espectáculos, graduada en periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica y ganadora de la clase 14 de Punto y Aparte en 2023. Creadora de contenido con experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.