‘Los caballeros de zodiaco’ están de luto; muere la voz de popular ‘intro’ de la serie

El fallecimiento de Nobuo Yamada, icónica figura de la serie Los Caballeros del Zodiaco, llegó ocho años después de haber sido diagnosticado con cáncer de riñón.

Yamada, la voz del tema de apertura de la serie Pegasus Fantasy, murió en Japón a los 62 años, según confirmó su agencia MOJOST.

Nobuo Yamada fue el vocalista de la banda Make-Up desde 1984, con quienes grabó el icónico tema 'Pegasus Fantasy'. (Instagram)

Yamada fue una figura musical influyente en diversas series de estilo animé; sin embargo, su voz marcó a generaciones gracias a la emblemática canción, en la que un grupo de jóvenes guerreros son los protagonistas.

Una larga batalla

Nobuo, también conocido como NoB, fue diagnosticado con cáncer en 2017, con un panorama poco alentador que le daba apenas cinco años de vida; sin embargo, superó ese pronóstico, alcanzando los ocho años e incluso manteniéndose activo profesionalmente hasta inicios de 2025.

Según confirmó el medio Los 40, el artista habría tenido un funeral privado, como lo establece la tradición japonesa, aunque su equipo tiene previsto realizar un tributo para que sus fanáticos puedan despedirlo.