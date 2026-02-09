Viva

Los actores que rechazaron ‘Atrapado sin salida’, el filme que dio a Jack Nicholson su primer Óscar

Antes de convertirse en un clásico del cine, la película enfrentó múltiples rechazos de figuras famosas para sus personajes principales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El éxito de 'Atrapado sin salida' también se explica por las decisiones y rechazos que marcaron su proceso de selección de elenco.
El éxito de 'Atrapado sin salida' también se explica por las decisiones y rechazos que marcaron su proceso de selección de elenco. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAtrapado sin salidaJack Nicholson
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.