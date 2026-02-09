Los actores que rechazaron ‘Atrapado sin salida’, el filme que dio a Jack Nicholson su primer Óscar

El éxito de 'Atrapado sin salida' también se explica por las decisiones y rechazos que marcaron su proceso de selección de elenco.

Atrapado sin salida (1975) figura entre las películas más reconocidas de la historia del cine. La producción alcanzó un logro reservado para muy pocas obras. Ganó los cinco principales premios del Oscar. Obtuvo Mejor Película, Mejor Dirección para Miloš Forman, Mejor Actor para Jack Nicholson, Mejor Actriz para Louise Fletcher y Mejor Guion Adaptado.

El impacto del filme también quedó marcado por sus nominaciones adicionales y por compartir ese hito con solo dos producciones más. Aconteció aquella noche (1934) y El silencio de los inocentes (1991) igualaron ese récord. Sin embargo, antes de consolidarse como un clásico, varias figuras de peso rechazaron participar en el proyecto.

Resulta difícil imaginar a otros intérpretes en los papeles de Randall P. McMurphy y de la enfermera Ratched, personajes que Jack Nicholson y Louise Fletcher llevaron a la historia del cine. No obstante, ambos roles pasaron por una larga lista de candidatos que dijeron no.

El origen del proyecto estuvo ligado a Kirk Douglas, quien interpretó a McMurphy en la versión teatral de Broadway. Cuando su hijo, Michael Douglas, asumió la producción del filme, decidió no darle el papel. Consideró que su padre tenía una edad avanzada para el personaje. Esa decisión provocó una fuerte tensión familiar que se resolvió con el paso de los años.

En entrevistas posteriores, Michael Douglas explicó que varios actores de renombre rechazaron el rol principal. Gene Hackman, Marlon Brando y James Caan declinaron la propuesta. El director Miloš Forman incluso valoró a Burt Reynolds, una opción que generó debate interno antes de descartarse.

La elección definitiva llegó tras revisar escenas de El último deber (1973). Ese material convenció a los productores de que Jack Nicholson era la opción adecuada. Después de Atrapado sin salida, el actor sumó dos premios Oscar más. Los obtuvo por La fuerza del cariño (1983) como actor de reparto y por Mejor... imposible (1997) como actor principal.

El proceso para encontrar a la actriz que encarnara a la enfermera Ratched también resultó complejo. Durante los años 1973 y 1974, varias intérpretes rechazaron el papel. El contexto del movimiento de liberación femenina influyó en esas decisiones. En ese periodo, muchas actrices evitaban personajes femeninos con rasgos de villanía. Geraldine Page y Anne Bancroft figuraron entre quienes dijeron no.

La oportunidad surgió cuando Louise Fletcher realizó una audición. Ella tenía un papel menor en Ladrones como nosotros (1974), dirigida por Robert Altman. Su voz baja y su expresión visual coincidieron con la descripción literaria del personaje. Esa combinación convenció al equipo creativo.

En ese momento, Fletcher ya estaba comprometida con el rodaje de Nashville (1975). Inicialmente, Lily Tomlin estaba asignada para interpretar a Ratched. Una semana antes de iniciar los ensayos, ambas actrices intercambiaron proyectos. Esa decisión definió el rumbo del filme y llevó a Fletcher a ganar el Oscar a Mejor Actriz.

