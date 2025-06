Locutora de Los 40 vivió lo que nadie en su profesión quiere experimentar: ‘Casi fallezco’

La locutora de Los 40, Andrea Fernández , vivió días complicados durante la gira de colegios de la emisora. Mientras recorría centros educativos junto a su equipo, una fuerte gripe la dejó completamente afónica.

Fernández relató su experiencia durante sus historias de Instagram, en las que empezó diciendo: “Aquí haciendo mi reporte porque casi fallezco, chiquillos, no saben”.

Explicó que los síntomas comenzaron desde el martes anterior, cuando empezó a sentir dolor en el cuerpo. En ese momento intuyó que algo no andaba bien, pero no imaginó la magnitud del malestar que se avecinaba.

La locutora de Los 40, Andrea Fernández, relató con humor cómo perdió la voz por una fuerte gripe, justo en medio de la gira colegial de la emisora. (Instagram/Instagram)

“Desde el martes dije: ‘Me voy a enfermar’, porque me dolía el cuerpo. Tuvimos gira el miércoles y les advertí a mis compañeros que no me pidieran mucho. Solo me dolía la cabeza y el cuerpo”, comentó con humor.

El malestar aumentó con el paso de las horas.

“Quedé sin voz. Mi voz dijo: ‘Me voy, me despido, chao, bye, vea usted qué hace, comuníquese con señas’”, relató entre risas. Aclaró que no se trataba solo de disfonía, condición en la que aún se emite algo de sonido, sino de afonía total.

La situación se complicó al punto de que decidió acudir al hospital. Sentía molestias en el pecho y una resequedad insoportable. Según explicó, no se trataba de un dolor en las glándulas, sino de una sensación intensa en la zona del pecho.

LEA MÁS: Andrea Fernández, de Los40, asegura que embarazo la hace perder seguidores y ganar ‘buenas energías

“Gracias a Dios, ayer (miércoles) me levanté con algo de voz. Ha sido complicado. Un locutor sin voz... es como tomarse una birra en el Chirripó, con ese frío. Yo no tomo birra, pero ese es el ejemplo”, bromeó.

Durante el relato, Fernández también agradeció a sus oyentes por la preocupación. Aseguró que muchas personas le escribieron para preguntarle por su estado de salud y manifestarle cariño. “Siempre hay gente que le escribe a uno: ‘Mae, qué dicha que volvió’”, contó.

La locutora anunció que la gira de colegios de Los 40 ya casi termina. “Ayer tuvimos fecha y mañana finalizamos la gira. Qué dicha que termina y les voy a decir por qué: porque eso me agota. Me duele la cabeza lidiar con adolescentes... mentira. La he pasado muy lindo, pero ya estoy un poco cansada”, cerró entre risas.