Lo que hizo un costarricense de 88 años en el show de Bad Bunny causó furor en redes: véalo brillar en el Super Bowl

El costarricense fue parte del espectáculo del puertorriqueño. Su participación generó muchas reacciones

Por Juan Pablo Sanabria
Raúl Zúñiga
El costarricense Raúl Zúñiga fue uno de los bailarines de mayor edad del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026. (Redes sociales)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

