Lo que hizo un costarricense de 88 años en el show de Bad Bunny causó furor en redes: véalo brillar en el Super Bowl

El costarricense Raúl Zúñiga fue uno de los bailarines de mayor edad del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026.

El show de medio tiempo del Super Bowl, a cargo de Bad Bunny, encapsuló en poco más de 13 minutos un mundo de simbolismos y momentos icónicos. Entre todos los detalles, un costarricense de 88 años causó furor y ternura en las redes.

Luego de que Lady Gaga se luciera interpretando Die with a smile, al ritmo que le puso un gran combo salsero, Bad Bunny la tomó de la mano y la sacó a bailar. En ese segmento, el escenario emulaba un casorio, cuya esencia es la misma en toda Latinoamérica.

Más adelante, el Conejo Malo despierta a un niño dormido en una silla y seguidamente las cámaras enfocaron al costarricense Raúl Zúñiga. El tico fue uno de los bailarines de salsa del espectáculo y apareció danzando junto a una niña, cual si fuera su nieta.

Raúl Zúñiga, costarricense de 88 años, bailó en el show de Bad Bunny

Además, cuando la pareja de novios da el sí y se besa, Zúñiga se ve detrás de ellos sonriente. La escena fue una de las más tiernas del show y generó una gran cantidad de reacciones en internet.

“Lo amo”, “Qué hermoso”, “Me recordó a cuando bailaba en las fiestas con mis abuelos”, “Es nuestro abuelo ahora”, “Qué ídolo, excelente servicio prestado”, “De Costa Rica para el mundo... grande, Don Raúl”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.