Lizeth Castro dio importante lección a joven durante sus vacaciones en Londres: esto pasó

La reconocida periodista Lizeth Castro compartió una curiosa anécdota que vivió durante un viaje a Londres y que provocó múltiples reacciones entre sus seguidores en redes sociales. El relato surgió a partir de una conversación espontánea que sostuvo con una joven costarricense, quien participaba en el mismo paseo turístico.

Según contó la comunicadora, el diálogo inició con una pregunta directa. “¿Usted está casada?”, le consultó la joven. Castro respondió afirmativamente y la conversación continuó con una nueva inquietud. “¿Y se vino sola a este viaje?”, agregó la muchacha.

Castro explicó que no viajaba sola, ya que estaba con su hermana. La reacción de la joven fue inmediata y cargada de sorpresa, puesto a que le replicó “¡Por eso! ¡Sin su esposo!”, de acuerdo con el testimonio.

La comunicadora confesó que esta frase la tomó por sorpresa y “trató de digerirla” mientras conversaban. Acto seguido, la joven le planteó otra pregunta clave: “¿Y qué dijo su esposo de que usted viniera a este viaje sin él?”, le consultó.

Ante esa inquietud, Castro compartió que su pareja le dijo “que disfrutara, que viviera cada momento, que Dios me acompañara y que cada experiencia que viviera con mi hermana iba a ser única”, relató textualmente.

Según Castro, la joven quedó en silencio por unos segundos. “Ella se me quedó viendo y me preguntó: ‘¿Y él no le hace falta?’, dijo la comunicadora. Su respuesta volvió a sorprender a la muchacha, al decirle que lo llamaba todos los días para contarle sobre sus vacaciones.

La comunicadora escribió que, una vez más, la joven sonrió con una expresión que le resultó significativa. “Sonrió como cuando uno aprende algo nuevo que no imaginaba que pudiera ser”, expresó en su mensaje.

Castro cerró su relato con una reflexión personal sobre las relaciones de pareja. “Pienso que a estas alturas uno ya ha entendido que ser pareja es libertad, extrañarse y amarse donde sea que estés”, afirmó. También dedicó un mensaje final a su esposo: “Ya casi nos vemos, mi Vic amado”, concluyó.