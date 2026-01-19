Linda Fiorentino, ícono del cine de los años 90, enfrenta quiebra con millonaria deuda en tarjetas de crédito

Una investigación del 'Daily Mail' reveló que Linda Fiorentino atraviesa una quiebra personal con deudas elevadas y sin apariciones públicas desde 2010.

La actriz estadounidense Linda Fiorentino, recordada por su protagonismo en el cine de la década de 1990, enfrenta una quiebra personal tras acumular una deuda millonaria en tarjetas de crédito, según una publicación del diario británico Daily Mail.

Fiorentino, de 67 años, no apareció en público desde 2010. El medio británico informó que la artista atravesó una grave crisis financiera que la llevó a declararse en bancarrota en 2023.

De acuerdo con el reporte, la actriz contaba con fondos limitados a $10.000, mientras acumuló deudas por $300.000, en tarjetas de crédito.

En la documentación presentada ante las autoridades, Fiorentino indicó que percibía ingresos mensuales de $5.300. Sus gastos rondaban los $4.000 al mes, lo que evidenció un margen financiero reducido.

La investigación periodística también señaló que la actriz vendió su residencia en Westport, Connecticut, en enero de 2015 por $1,1 millones. Posteriormente, residió en una vivienda alquilada en Los Ángeles hasta 2022.

Linda Fiorentino construyó una carrera destacada en Hollywood durante los años noventa. Participó en producciones como The Last Seduction (1994), Jade (1995), Hombres de negro (1997), The Thomas Crown Affair (1998) y Dogma (1999).

Su última película estrenada en salas de cine fue Emboscada (2002), donde compartió créditos con Wesley Snipes. En 2009 realizó su último trabajo actoral en el filme televisivo Once More with Feeling.

El Daily Mail también informó que Fiorentino fue víctima de acoso por parte del productor Harvey Weinstein, quien posteriormente recibió una condena de 25 años de prisión. La publicación indicó que esta situación afectó el desarrollo de su carrera profesional.

La última aparición pública de Linda Fiorentino ocurrió hace 16 años, durante un evento organizado por la The National Italian American Foundation en Washington.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.