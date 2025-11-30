Liam Gallagher confesó recaída tras gira de Oasis, pero promete volver a la sobriedad

Liam Gallagher explicó que bebió tras la gira de Oasis, pero ya retomó la sobriedad y asegura sentirse bien sin consumir.

Liam Gallagher admitió que volvió a consumir alcohol luego de la esperada gira de reunión de Oasis, realizada este año junto a su hermano Noel Gallagher.

El músico, de 53 años, detalló en la red social X que la recaída ocurrió tras las últimas presentaciones en São Paulo, los días 22 y 23 de noviembre. Durante la gira, se mantuvo sobrio, decisión que tomó para enfocarse en los conciertos y responder a la expectativa de los fanáticos.

I had a few beers wasn’t feeling it I’m back on the righteous path free from temptation — Liam Gallagher (@liamgallagher) November 27, 2025

El 27 de noviembre, tras el cierre de la gira, reconoció que volvió a tomar algunas cervezas. Aclaró que no disfrutó la experiencia y expresó que se encontraba nuevamente en control.

En otro mensaje, respondió a un seguidor que se sentía bien sin consumir. Hasta el momento, no hay nuevos conciertos confirmados para el grupo británico.

La banda Oasis, formada en 1991 en Manchester, estuvo separada desde 2009 por disputas internas. Durante esos años, los hermanos Gallagher protagonizaron enfrentamientos públicos. Sin embargo, en julio de este año volvieron a compartir escenario, primero en el Reino Unido y luego en varios países con una gira internacional millonaria que atrajo multitudes.

Antes de los conciertos, Liam había explicado que se alejó del alcohol, del cigarro y de otras sustancias con el objetivo de cuidar su salud mental y cumplir con la exigencia de los espectáculos. Señaló que Oasis le salvó la vida y por eso era momento de recuperar el equilibrio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.