Viva

‘Levántese, parece estúpida’: Cantante británico le grita a fan embarazada con discapacidad durante concierto

El cantante Example fue grabado reprendiendo a una fan en estado de embarazo y con discapacidad durante su show en Londres

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una joven embarazada y con discapacidad fue increpada por el cantante Example en un concierto; el incidente generó fuertes críticas en redes
Una joven embarazada y con discapacidad fue increpada por el cantante Example en un concierto; el incidente generó fuertes críticas en redes (Instagram: @example/TikTok: @kxrstyyx)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGExampleElliot John Gleave
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.