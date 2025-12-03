‘Levántese, parece estúpida’: Cantante británico le grita a fan embarazada con discapacidad durante concierto

Una joven embarazada y con discapacidad fue increpada por el cantante Example en un concierto; el incidente generó fuertes críticas en redes

Una presentación en la O2 Arena de Londres se volvió viral por un momento incómodo protagonizado por el cantante Example, cuyo nombre real es Elliot John Gleave, de 43 años.

Durante el concierto, el artista señaló con insistencia a varias personas del público que permanecían sentadas. Entre ellas se encontraba una joven que luego reveló en TikTok estar en la semana 27 de su embarazo y tener una discapacidad. El gesto del cantante generó reacciones negativas y encendió el debate en redes sociales.

La situación quedó registrada en un video compartido por la afectada, quien explicó que Example la increpó con frases como “levántese de la silla”, “¿qué está haciendo?” y “parece estúpida”, mientras interpretaba su éxito Changed The Way You Kiss Me. En el momento, él miró directamente hacia la cámara del teléfono con el que ella grababa.

El contenido se volvió viral rápidamente y fue retomado por medios británicos como Independent, Daily Mail y Metro. Según estos reportes, no existen indicios de que el cantante supiera que se dirigía a una persona embarazada y con discapacidad.

Las reacciones en los comentarios fueron mayoritariamente críticas. Algunos asistentes al evento se mostraron molestos por lo ocurrido y señalaron que Example continuó con comentarios similares durante el resto del espectáculo. Inclusive se le escuchó decir: “Hasta esa embarazada está de pie”, lo que muchos interpretaron como una referencia directa hacia la joven.

Otros usuarios señalaron que el comportamiento del cantante no fue un caso aislado. En conciertos previos realizados en Nottingham y Cardiff, espectadores aseguraron que el artista también mostró molestia porque el público no se levantaba de sus asientos. Comentaron que pasó parte del evento haciendo reclamos similares a los asistentes.

Hasta el momento, Example, quien cuenta con más de 660.000 seguidores en Instagram, no ha emitido ningún pronunciamiento público respecto al incidente.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.