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Leonora Jiménez reveló la dolorosa consecuencia de priorizar su trabajo: ‘Mi abuela no se acuerda de mí’

La empresaria contó cómo una visita a su abuela, quien padecía Alzheimer, la hizo replantearse sus prioridades y la manera en que entendía el éxito

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Por Fiorella Montoya
Leonora Jiménez
Leonora Jiménez estuvo de invitada en el pódcast 'Entre dudas y fe', donde contó cómo ha vivido diferentes etapas de su vida. (Instagram)







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Leonora JiménezMontserrat del castilloEntre dudas y fe
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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