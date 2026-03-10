Leonora Jiménez revela por qué casarse cambió su vida

La empresaria y modelo costarricense Leonora Jiménez compartió una reflexión íntima sobre el matrimonio y el impacto en su vida. Lo hizo durante una conversación en Resilientes Podcast, donde habló de los cambios personales que experimentó tras casarse.

Jiménez explicó que el matrimonio con Mariano Herrera representó una transformación profunda en su forma de entender el éxito. Para ella, la victoria no radica en tener pareja, sino en el proceso personal que vivió para construir una relación sana.

Antes de contraer matrimonio “hice un post que decía que casarme ha sido uno de mis principales éxitos en la vida. No por casarme ni por estar con un hombre. Es por lo que tuve que cambiar en mí para entender que podía ser esa mujer poderosa en los negocios y también tener una vida linda de familia”, expresó durante la entrevista.

Confesó que el proceso fortaleció la conexión con su entorno más cercano. Indicó que su relación con la familia cambió de forma positiva y que ahora mantiene un vínculo distinto con sus padres.

“Ahora tengo una relación muy diferente con mi familia y con mis papás. La vida está dispuesta a darle a cada persona los regalos que le corresponden, pero cada uno debe hacer su trabajo”, afirmó.

También explicó con mayor profundidad por qué considera el matrimonio como una victoria personal.

“Nada ni nadie puede completar a quien se siente incompleto. En mi caso, casarme es una victoria porque no habría llegado aquí sin un proceso profundo de aprendizaje y transformación”, escribió.

Leonora Jiménez celebró su segundo aniversario de bodas con Mariano Herrera el año pasado. ((Tomada de redes sociales))

Jiménez añadió que la vida en pareja le permitió aprender sobre humildad, respeto y crecimiento personal.

“Poder tener una relación sana con alguien más es el resultado de aprender a tener una relación sana conmigo misma. Casarme es una victoria sobre mis patrones pasados, mis temores, mi ego y mis inseguridades”, expresó en la publicación.

Para la empresaria, ese proceso representó un cambio en sus prioridades. Explicó que reorganizó distintas áreas de su vida para encontrar equilibrio entre su trabajo, sus proyectos y su vida personal.