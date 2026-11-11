Leonardo Perucci: figuras del espectáculo e instituciones reaccionan a la muerte del actor

La muerte del actor Leonardo Perucci, este martes 10 de noviembre, a los 87 años, provocó mensajes de pesar entre figuras de la televisión, colegas de las artes escénicas e instituciones culturales de Costa Rica.
Quienes compartieron con él frente a las cámaras y sobre los escenarios recordaron su talento, disciplina y generosidad, así como el cariño que cultivó a lo largo de su trayectoria.
Presentadores, periodistas y actores publicaron fotografías, entrevistas y recuerdos junto al artista de origen chileno, mientras que organizaciones culturales destacaron su aporte al teatro y la televisión del país que hizo su hogar.
Los mensajes también estuvieron dirigidos a su esposa, la escritora y actriz Arabella Salaverry, y a sus hijos y demás familiares.
Compañeros de televisión recuerdan a don Leo
La presentadora Montserrat del Castillo compartió una entrevista que el programa De boca en boca le había realizado a Perucci y escribió: “Siempre en nuestros corazones don Leo”.
Su compañero Bismarck Méndez difundió la misma conversación con una breve despedida: “Buen viaje Leo”. Por su parte, María Fernanda León expresó el dolor que le produjo la noticia y recordó un encuentro reciente con el actor.
“Me parte el corazón esta noticia. Hace nada pudimos abrazarnos y sin saberlo despedirnos. Feliz viaje al cielo don Leonardo”, manifestó León al compartir el video.
El presentador Édgar Silva dedicó un mensaje a la confianza y el respaldo que recibió de Perucci desde sus primeros pasos profesionales. También destacó el ejemplo que le dio sobre la relación con el público.
“Querido Leo, gracias por la confianza y apoyo que me ofreciste desde el inicio de mi camino. Gracias por mostrarme la forma de ofrecer respeto, disciplina y educación al público”, escribió.
Silva agregó que siempre agradecería el respeto del actor hacia su trabajo y el cariño hacia su vida. “Para la familia Perucci Salaverry mi cariño y solidaridad en este momento de dolor. Un beso y un abrazo”, expresó.
Desde Estados Unidos, el corresponsal de Telenoticias Elías Alvarado recordó a Leonardo Perucci desde su experiencia como espectador. Contó que creció viéndolo en televisión y envió un abrazo a sus familiares y amigos.
La presentadora Natalia Monge se sumó a las despedidas con el mensaje “Vuela alto don Leo”, mientras que Ítalo Marenco escribió “Gracias don Leo”, acompañado de emoticones de llanto.
El expresentador Jair Cruz también compartió la noticia y destacó la admiración que sentía por el artista: “Con mucho respeto siempre admiraré su carrera y su gran inspiración, gracias don Leo”.
Recuerdos de la Teletón y de los escenarios
Ginnés Rodríguez compartió un video junto a Perucci durante la Teletón 2025 y expresó cuánto la conmovió conocer su fallecimiento.
“Increíble. Esto fue hace menos de un año. Me ha conmovido en lo más hondo la noticia de la muerte de don Leo. Desde la pantalla fue un gran maestro para muchos de nosotros. El fantástico era usted. Que de Dios goce”, escribió, en un guiño a Fantástico, el programa que condujo Perucci.
La periodista Natalia García también evocó la oportunidad de presentar la Teletón junto al actor. Aseguró que compartir esa tarima con él fue una experiencia que recordará siempre y le deseó que descansara en paz.
Desde las artes escénicas, Sofía Chaverri recordó el gusto de trabajar con Perucci y el honor de haberlo dirigido. La actriz agradeció los momentos que compartieron y lo despidió con las palabras: “Buen viaje don Leo, gracias por tanto”.
Juan Carlos Calderón, exdirector de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, repasó distintas etapas de su relación con el artista: primero lo conoció como profesor de actuación y, posteriormente, Perucci lo llamó para integrarse a Fantástico, en Canal 7.
También recordó que ambos protagonizaron La real cacería del sol, de la Compañía Nacional de Teatro: Perucci interpretó a Pizarro y Calderón a Atahualpa.
Calderón lo describió como un actor talentoso y un conocedor del teatro, y destacó sus distintas facetas como animador, productor y director escénico. “Gracias Don Leo, le diste grandes e inolvidables momentos al teatro y a la TV costarricense”, expresó.
Instituciones destacan su legado artístico
El Ministerio de Cultura y Juventud lamentó el fallecimiento del artista y reconoció su contribución a la vida cultural costarricense.
“Su huella y legado permanecerán en la memoria de las artes costarricenses”, señaló la institución, que extendió sus condolencias a la familia, las amistades y la comunidad artística.
La Compañía Nacional de Teatro también se unió al reconocimiento de su trayectoria y destacó que su historia forma parte de la memoria de la institución.
“Leonardo entendió el teatro como un oficio que se construye con entrega, disciplina y pasión”, manifestó la compañía, antes de enviar un abrazo solidario a Arabella Salaverry, sus hijos y demás allegados.
Teatro Espressivo recordó que Perucci integró el elenco de su producción Amadeus y se presentó en su escenario en distintas coproducciones. La organización destacó su talento, trayectoria y aporte a las artes escénicas del país.
Por su parte, Teatro de Bolsillo lo despidió como un “gran actor y amigo” y evocó las tardes de lecturas y encuentros que compartieron.
“El teatro en Chile y Costa Rica está de luto. Que te vaya bonito Leo”, expresó la agrupación, que también envió un mensaje de cariño y fortaleza a su familia.
InterArtis Costa Rica agradeció sus consejos, su apoyo y el conocimiento audiovisual que aportó como vicepresidente de su junta directiva. “Nos dejás un gran legado compañero”, publicó la organización.