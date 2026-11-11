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Leonardo Perucci: figuras del espectáculo e instituciones reaccionan a la muerte del actor

El artista falleció este martes 10 de noviembre, a los 87 años. Su partida reunió las voces de quienes lo admiraron dentro y fuera de los escenarios

Reacciones LN
Entre la televisión, el teatro y la enseñanza, Leonardo Perucci construyó en Costa Rica un legado que permanece en el público y en quienes compartieron su oficio. La Nación
Fátima Jiménez