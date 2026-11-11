Leonardo Perucci: figuras del espectáculo e instituciones reaccionan a la muerte del actor

Entre la televisión, el teatro y la enseñanza, Leonardo Perucci construyó en Costa Rica un legado que permanece en el público y en quienes compartieron su oficio. (José Cordero y Fátima Jiménez /La Nación)

La muerte del actor Leonardo Perucci, este martes 10 de noviembre, a los 87 años, provocó mensajes de pesar entre figuras de la televisión, colegas de las artes escénicas e instituciones culturales de Costa Rica.

Quienes compartieron con él frente a las cámaras y sobre los escenarios recordaron su talento, disciplina y generosidad, así como el cariño que cultivó a lo largo de su trayectoria.

Presentadores, periodistas y actores publicaron fotografías, entrevistas y recuerdos junto al artista de origen chileno, mientras que organizaciones culturales destacaron su aporte al teatro y la televisión del país que hizo su hogar.

Los mensajes también estuvieron dirigidos a su esposa, la escritora y actriz Arabella Salaverry, y a sus hijos y demás familiares.

Compañeros de televisión recuerdan a don Leo

La presentadora Montserrat del Castillo compartió una entrevista que el programa De boca en boca le había realizado a Perucci y escribió: “Siempre en nuestros corazones don Leo”.

Su compañero Bismarck Méndez difundió la misma conversación con una breve despedida: “Buen viaje Leo”. Por su parte, María Fernanda León expresó el dolor que le produjo la noticia y recordó un encuentro reciente con el actor.

“Me parte el corazón esta noticia. Hace nada pudimos abrazarnos y sin saberlo despedirnos. Feliz viaje al cielo don Leonardo”, manifestó León al compartir el video.

Una entrevista del programa 'De boca en boca' se convirtió en el recuerdo con el que Montserrat del Castillo quiso despedirlo. (Captura de pantalla/La Nación)

Bismarck Méndez se sumó a las muestras de afecto hacia don Leo con una despedida breve y cercana. (Captura de pantalla/La Nación)

El recuerdo de un último abrazo adquirió un significado especial para María Fernanda León tras conocer la partida del actor. (Captura de pantalla/La Nación)

El presentador Édgar Silva dedicó un mensaje a la confianza y el respaldo que recibió de Perucci desde sus primeros pasos profesionales. También destacó el ejemplo que le dio sobre la relación con el público.

“Querido Leo, gracias por la confianza y apoyo que me ofreciste desde el inicio de mi camino. Gracias por mostrarme la forma de ofrecer respeto, disciplina y educación al público”, escribió.

Silva agregó que siempre agradecería el respeto del actor hacia su trabajo y el cariño hacia su vida. “Para la familia Perucci Salaverry mi cariño y solidaridad en este momento de dolor. Un beso y un abrazo”, expresó.

La despedida de Édgar Silva dejó ver un vínculo con Leonardo Perucci que trascendió el trabajo en televisión. (Tomada de redes sociales/La Nación)

Desde Estados Unidos, el corresponsal de Telenoticias Elías Alvarado recordó a Leonardo Perucci desde su experiencia como espectador. Contó que creció viéndolo en televisión y envió un abrazo a sus familiares y amigos.

La presentadora Natalia Monge se sumó a las despedidas con el mensaje “Vuela alto don Leo”, mientras que Ítalo Marenco escribió “Gracias don Leo”, acompañado de emoticones de llanto.

El expresentador Jair Cruz también compartió la noticia y destacó la admiración que sentía por el artista: “Con mucho respeto siempre admiraré su carrera y su gran inspiración, gracias don Leo”.

Elías Alvarado rindió homenaje a una de las figuras que acompañaron sus años como televidente. (Captura de pantalla/La Nación)

Con pocas palabras, Natalia Monge expresó su cariño hacia Leonardo Perucci y su tristeza por su partida. (Captura de pantalla/La Nación)

Para Jair Cruz, la carrera de Leonardo Perucci fue también una fuente de inspiración profesional. (Captura de pantalla/La Nación)

La gratitud y el pesar marcaron el mensaje con el que Ítalo Marenco despidió al artista. (Captura de pantalla/La Nación)

Recuerdos de la Teletón y de los escenarios

Ginnés Rodríguez compartió un video junto a Perucci durante la Teletón 2025 y expresó cuánto la conmovió conocer su fallecimiento.

“Increíble. Esto fue hace menos de un año. Me ha conmovido en lo más hondo la noticia de la muerte de don Leo. Desde la pantalla fue un gran maestro para muchos de nosotros. El fantástico era usted. Que de Dios goce”, escribió, en un guiño a Fantástico, el programa que condujo Perucci.

Un encuentro en la Teletón 2025 fue el punto de partida del emotivo homenaje de Ginnés Rodríguez. (La Nación/Captura de pantalla)

La periodista Natalia García también evocó la oportunidad de presentar la Teletón junto al actor. Aseguró que compartir esa tarima con él fue una experiencia que recordará siempre y le deseó que descansara en paz.

Desde las artes escénicas, Sofía Chaverri recordó el gusto de trabajar con Perucci y el honor de haberlo dirigido. La actriz agradeció los momentos que compartieron y lo despidió con las palabras: “Buen viaje don Leo, gracias por tanto”.

Natalia García atesoró la oportunidad de compartir la conducción de la Teletón con una figura a la que admiraba. (Captura de pantalla/La Nación)

Sofía Chaverri despidió a Perucci desde el afecto que nació del trabajo y las experiencias compartidas en escena. (La Nación/Captura de pantalla)

Juan Carlos Calderón, exdirector de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, repasó distintas etapas de su relación con el artista: primero lo conoció como profesor de actuación y, posteriormente, Perucci lo llamó para integrarse a Fantástico, en Canal 7.

También recordó que ambos protagonizaron La real cacería del sol, de la Compañía Nacional de Teatro: Perucci interpretó a Pizarro y Calderón a Atahualpa.

Calderón lo describió como un actor talentoso y un conocedor del teatro, y destacó sus distintas facetas como animador, productor y director escénico. “Gracias Don Leo, le diste grandes e inolvidables momentos al teatro y a la TV costarricense”, expresó.

Instituciones destacan su legado artístico

El Ministerio de Cultura y Juventud lamentó el fallecimiento del artista y reconoció su contribución a la vida cultural costarricense.

“Su huella y legado permanecerán en la memoria de las artes costarricenses”, señaló la institución, que extendió sus condolencias a la familia, las amistades y la comunidad artística.

La despedida del Ministerio de Cultura y Juventud reconoció a un artista chileno cuya historia quedó ligada a Costa Rica. (La Nación/Captura de pantalla)

La Compañía Nacional de Teatro también se unió al reconocimiento de su trayectoria y destacó que su historia forma parte de la memoria de la institución.

“Leonardo entendió el teatro como un oficio que se construye con entrega, disciplina y pasión”, manifestó la compañía, antes de enviar un abrazo solidario a Arabella Salaverry, sus hijos y demás allegados.

La Compañía Nacional de Teatro honró la memoria de Perucci como parte de su propia historia escénica. (La Nación/Captura de pantalla)

Teatro Espressivo recordó que Perucci integró el elenco de su producción Amadeus y se presentó en su escenario en distintas coproducciones. La organización destacó su talento, trayectoria y aporte a las artes escénicas del país.

Por su parte, Teatro de Bolsillo lo despidió como un “gran actor y amigo” y evocó las tardes de lecturas y encuentros que compartieron.

“El teatro en Chile y Costa Rica está de luto. Que te vaya bonito Leo”, expresó la agrupación, que también envió un mensaje de cariño y fortaleza a su familia.

InterArtis Costa Rica agradeció sus consejos, su apoyo y el conocimiento audiovisual que aportó como vicepresidente de su junta directiva. “Nos dejás un gran legado compañero”, publicó la organización.

Los proyectos que compartió con Teatro Espressivo ocuparon un lugar especial en el homenaje de la organización. (Captura de pantalla/La Nación)

Más allá de las funciones, Teatro de Bolsillo recordó los espacios de amistad y lectura que compartió con el actor. (Captura de pantalla/La Nación)