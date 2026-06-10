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Leonardo Cordero, el ‘Mundialista’ de Costa Rica que hará historia en la Copa del Mundo 2026: ‘Vamos a ver hasta dónde me da cuerda’

A poco de aterrizar nuevamente en Estados Unidos, el suelo donde todo empezó hace 32 años, Cordero conversó con ‘La Nación’ y repasó su historia con las Copas del Mundo.

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Por Juan Pablo Sanabria
Leonardo Cordero, periodista de Deportivas Columbia no se guardó nada y llamó inútiles a los jugadores de la Selección Nacional. Instagram Leo Cordero.
Leonardo Cordero empezó a cubrir mundiales en la edición de Estados Unidos 1994. Ahora regresa al mismo país para trabajar en su noven mundial al hilo, esta vez en las filas de Teletica. (Instagram Leo Cordero. /Instagram Leo Cordero.)







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Leonardo CorderoMundial 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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