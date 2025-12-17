Latinas, activistas y famosas: ¿qué tienen en común la actual pareja y la exnovia de Shawn Mendes?

La vida sentimental de Shawn Mendes volvió a llamar la atención después de que Bruna Marquezine retomara su cercanía con el artista en las últimas semanas. Ese encuentro ocurrió poco después de que Helena Gualinga dejara de figurar como pareja del cantante, vínculo que medios internacionales señalaron entre enero y noviembre.

Marquezine y Gualinga compartieron varios rasgos. Las dos son latinas, aunque de países distintos. Marquezine nació en Brasil. Gualinga nació en Ecuador, en una zona selvática de la Amazonia. La actriz no pertenece a un pueblo indígena, pero mantiene rasgos físicos similares a los de la joven ecuatoriana, como piel morena y cabello oscuro.

Gualinga se dio a conocer en el mundo como defensora de pueblos originarios, de la preservación ambiental y de causas feministas vinculadas al pueblo kichwa Sarayaku, en Pastaza, Ecuador. Marquezine también participó en iniciativas humanitarias y mostró compromiso con movimientos femeninos.

A los 23 años, Gualinga surgió como referente para su generación y acumuló influencia global. Por esa razón llegó a Brasil para intervenir en la COP-30. En ese mismo periodo, Mendes permanecía en el país y asistió a la exposición de la activista.

Marquezine, con 30 años, tuvo encuentros recientes con el cantante en aeropuertos y en zonas de la ciudad. Un aficionado grabó a la actriz en São Conrado, en la zona sur de Río de Janeiro, mientras compartía espacio con el canadiense. Con Gualinga ocurrió una situación similar: varias fotografías los mostraron juntos en terminales aéreas. Ninguno confirmó relaciones formales.

Marquezine y Mendes se vincularon por primera vez en 2017, en una pausa del noviazgo de la actriz con Neymar, relación que concluyó en 2018. En 2019, el cantante inició un noviazgo con Camila Cabello, también latina.

