Latina creyó que se casaría con Brad Pitt, esperó horas en un aeropuerto y la policía intervino

Una mujer brasileña esperó a Brad Pitt en un aeropuerto. Luego dijo que todo fue una broma y no hubo pérdidas económicas.

Una mujer brasileña, vecina de São Valentim, en el estado de Río Grande del Sur, afirmó que se encontraba comprometida con el actor Brad Pitt y pasó varias horas esperándolo en un aeropuerto.

El hecho ocurrió la víspera de Navidad y motivó la intervención policial, luego de que el caso se viralizara en redes sociales.

La situación se registró el 24 de diciembre, cuando la mujer permaneció dentro de un automóvil estacionado frente al aeropuerto de Erechim.

Personal de la Brigada Militar brasileña se acercó al sitio y la entrevistó. Ella indicó que aguardaba la llegada del actor estadounidense, quien supuestamente viajaría para encontrarse con ella y concretar un matrimonio tras múltiples conversaciones mediante llamadas de video.

Días después, el caso llegó a la Policía Civil, que levantó un Reporte policial el este lunes, tras la amplia difusión del episodio en Internet.

En ese registro oficial, la mujer cambió su versión. Señaló que la historia formó parte de una broma realizada con su hijo de 12 años. Indicó que mantuvo el relato inicial ante los policías para no contradecir lo dicho previamente. También afirmó que los hechos relatados antes no correspondían a la verdad.

Según el documento policial, la mujer aclaró que no sufrió pérdidas económicas, por lo que se descartó, en principio, un posible caso de estafa.

El delegado de São Valentim, Germano Alves de Lima, informó que el caso no avanzó a investigación formal. Explicó que, con base en la versión final presentada, no existió un golpe ni una denuncia que respaldara ese delito.

El funcionario agregó que las autoridades deberán esperar nuevos elementos para evaluar si procede alguna actuación adicional. También señaló que se analiza si la mujer podría enfrentar consecuencias por falso testimonio, aunque esa decisión aún no se definió.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.