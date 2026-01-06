Viva

Latina creyó que se casaría con Brad Pitt, esperó horas en un aeropuerto y la policía intervino

El episodio ocurrió el 24 de diciembre y generó intervención policial tras viralizarse en redes sociales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Actor Brad Pitt poses in the press room with the Oscar for Best Supporting Actor during the 92nd annual Oscars at the Dolby Theater in Hollywood, California on February 9, 2020. (Photo by FREDERIC J. BROWN / AFP)
Una mujer brasileña esperó a Brad Pitt en un aeropuerto. Luego dijo que todo fue una broma y no hubo pérdidas económicas. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaBrat PittBrasil
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.