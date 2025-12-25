‘Last Christmas’y la frustración de George Michael

El emblemático tema navideño 'Last Christmas' de Wham y George Michael tuvo que esperar 36 años para llegar al número uno en las listas de popularidad.

Este 25 de diciembre se cumplen nueve años del fallecimiento de George Michael, y su icónica canción Last Christmas sigue siendo una de las más reproducidas en plataformas digitales; solo en YouTube tiene más de 1.000 millones (1.081.425.464) de vistas y 5.9 millones de likes. Sin embargo, el documental de Wham! disponible en Netflix revela la frustración que sintió el artista cuando en la Navidad de 1984 no logró alcanzar el primer lugar con ese tema, posición que, irónicamente, conquistó 36 Navidades después.

Aquel 1984 fue glorioso para el dúo británico compuesto por Andrew Ridgeley y George Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, de su disco Make It Big salieron tres hits que alcanzaron el número uno en Reino Unido y Estados Unidos: Wake Me Up Before You Go-Go, Careless Whisper y Freedom, con esas cartas de presentación Michael se propuso llegar de nuevo a la cima con un tema navideño. “George necesitaba tener éxito como compositor para su afirmación personal”, recordó Ridgeley en el corto.

“Tengo una idea”, la musa inspiró a George Michael

Hacia julio de 1984 el dúo estaba en la casa de los padres de George observando un partido de fútbol en la televisión cuando la musa inspiradora llegó al músico, quien de pronto se levantó, subió al segundo piso donde estaba su habitación. “Yog (así llamaba Andrew a su socio creativo), se sentó y dijo: ‘Tengo que subir, tengo una idea’”.

Según el documental, poco después Michael regresó donde su compañero y le mostró el primer demo de lo que había grabado. “Lo grabé en una pequeña reproductora de cuatro pistas, bajé las escaleras y le dije a Andrew: ‘Lo hice, dije que vamos a tener cuatro números uno este año y vamos a tener un número uno en Navidad’. Se lo mostré y dijo: ‘¡Mierda!, sí’”, recordó el artista.

El icónico video fue filmado en Saas Fee, en los Alpes suizos, Ridgeley destacó que “la Navidad siempre fue importante para Yog” y que por eso el video de Last Christmas “debía transmitir todo eso, una fantasía”.

Para la grabación el grupo invitó a su círculo de amigos más cercanos. “Estaban todos nuestros compañeros, nos divertimos muchísimo, bromeamos y nos reímos mucho”, rememoró George.

Un dato curioso que reveló Andrew es que las bebidas alcohólicas que se aprecian en el video son reales, “el asistente del director, en su sabiduría, había llenado los vasos con alcohol de verdad, mucho alcohol”. Según George, eso le dio una magia especial a la filmación. “Creo que hubo un intento deliberado de evitar la rigurosidad a toda costa. Bebimos y nos embriagamos más y más, fue una grabación notable”, aseveró.

Con ese panorama todo estaba previsto para que Wham! lanzara Last Christmas en la segunda semana de diciembre y así cerrar aquel año con su cuarto tema número uno en las listas, pero el destino y una iniciativa benéfica les tenían otra suerte.

La canción que frustró los planes

La hambruna que para esa época afectaba a Etiopía hizo que el músico y activista irlandés Bob Geldof convocara a 25 artistas británicos para grabar el tema Do They Know It’s Christmas?, cuyas ganancias serían donadas a la lucha contra la hambruna en ese país africano.

Andrew recordó: “Cuando regresamos de Saas Fee, de nuestra oficina nos enviaron una solicitud para asistir a la grabación para un disco de caridad”. Cuando George escuchó el tema reconoció: “La canción es realmente buena, es una gran amenaza para nuestro cuarto número uno”.

Sin embargo, las dudas invadieron al compositor, quien se vio afectado por sentimientos encontrados. “Eso fue lo irónico de Band Aid y Do They Know It’s Christmas?, todos los demás estaban pensando en lo fantástico que era, iba a ser número uno y yo tenía todos esos mismos sentimientos, pero solo tenía esta pequeña cosa de ego bastardo que tenía que aplastar porque me decía: ‘¡Mierda! Dentro de mí tenía un plan maestro para los cuatro sencillos número uno del año’”, confesó George.

En efecto, ambos temas fueron grandes éxitos para la Navidad de 1984, pero los planes de Michael se vieron frustrados cuando la canción benéfica ocupó el primer puesto todo aquel mes; Wham! se quedó con el segundo lugar. "Do They Know It’s Christmas? se convirtió en un éxito absolutamente monstruoso, el mundo respondió“, relató Andrew.

Pese a no lograr el primer puesto en las listas de popularidad, Wham! donó las ganancias de su tema navideño para la causa en Etiopía. “Los temas número uno y dos ayudaron totalmente al fondo de Etiopía”, destaca el documental.

George en el documental confiesa que mientras conducía hacia su casa se sentía raro, pues aunque tenía la mejor voluntad de ser altruista y “habiendo donado todas las ganancias de Last Christmas a los fondos de ayuda africanos, seguía ese pequeño bastardo inseguro que quería cuatro números uno ese año, es irracional y nace del miedo”, reconoce.

Hoy, como cada 25 de diciembre, los de fans del músico, fallecido por una falla cardiaca, lo recuerdan y cantan por todos los rincones su Last Christmas que, por cierto, ¿es tema navideño? ¿Una canción de despecho? O ¿ambas?