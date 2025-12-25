Viva

‘Last Christmas’y la frustración de George Michael

Este 25 de diciembre se cumplen nueve años del fallecimiento del artista, y su emblemática canción sigue siendo una de las más reproducidas en plataformas digitales

Por Christian Montero
El emblemático tema navideño de Wham tuvo que esperar 16 años para llegar al número uno.
El emblemático tema navideño 'Last Christmas' de Wham y George Michael tuvo que esperar 36 años para llegar al número uno en las listas de popularidad. (Captura de video)







Last ChristmasGeorge MichaelWhamLast Christmas Do the Knowk it's Christmas?
Christian Montero

