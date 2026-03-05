La Toya, hermana de Michael Jackson, genera alarma por su delgadez y desata debate en redes

A la izquierda, La Toya Jackson durante la 26.ª gala anual Race to Erase MS en el hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, el 10 de mayo de 2019. A la derecha, la cantante en una foto reciente publicada en su Instagram, imagen que generó preocupación entre seguidores por su apariencia física.

La Toya Jackson, hermana del fallecido Michael Jackson, generó preocupación entre seguidores tras publicar fotografías en sus redes sociales antes de asistir al funeral de una sobrina política. La artista de 69 años apareció con una apariencia muy delgada y frágil. Las imágenes provocaron una ola de comentarios y críticas.

Las fotos se difundieron en la cuenta de Instagram de la cantante. En ellas aparece sonriente y vestida de negro. El atuendo correspondía al que utilizó para acudir a una ceremonia fúnebre.

El funeral se realizó el 4 de marzo. La ceremonia fue en honor a Toyia Jackson, quien murió tras padecer cáncer. Toyia era nuera del músico Jackie Jackson, integrante original del grupo The Jackson Five.

Publicación antes del funeral generó reacciones

Las imágenes mostraron a La Toya Jackson posando antes de salir de casa rumbo al funeral. En el mensaje que acompañó la publicación, la artista escribió que emanaba amor y luz en un momento que consideró necesario.

La publicación recibió múltiples comentarios. Algunos seguidores expresaron preocupación por el estado físico de la cantante. Varias personas indicaron que la notaron más delgada de lo habitual.

Otros comentarios cuestionaron si la artista se encontraba bien. También surgieron críticas relacionadas con la decisión de tomar fotografías y compartirlas antes de asistir al funeral.

Incluso hubo usuarios que criticaron el atuendo negro utilizado por la cantante y la exposición del momento en redes sociales.

Trayectoria de La Toya Jackson

La Toya Jackson es parte de una de las familias más conocidas de la música estadounidense. Es hermana de Michael Jackson (1958-2009).

Durante su carrera lanzó 10 discos de estudio. El más reciente fue “Stop in the Name of Love”, publicado en 1995.

Hasta el momento, la artista no emitió declaraciones públicas sobre la polémica que surgió en redes sociales tras la publicación de las fotografías.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.