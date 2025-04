La tierna confusión de la hija de Camilo sobre su música

Camilo y Evaluna comparten con frecuencia detalles de su vida familiar. Sus hijas suelen llamar la atención del público por su ternura y por los comentarios que hacen sobre sus padres, quienes también son cantantes.

En una entrevista con Billboard Colombia, Camilo relató que su hija mayor, Índigo, es fanática de su música. La niña cumplió tres años el 6 de abril. A pesar de saberse varias de sus canciones, todavía no comprende que ese cantante que admira es su propio padre.

“Mi hija tiene una situación. Sus canciones favoritas son las de un tipo que se llama Camilo. Es muy raro, porque ella todavía no asocia que yo soy Camilo”, dijo el artista colombiano.

Incluso, tiene anécdotas con la canción que escribió para ella. “Cuando estamos en la casa y yo agarro la guitarra y le canto su canción, la que le escribí, Índigo, y empiezo: ‘la la la la’... ella me dice ‘no, no, no, Camilo’. Entonces va al speaker que la escucha y le dice el nombre. Le dice ‘tal, pon Camilo’. Luego suena Camilo y ella dice ‘esto es lo que yo quería’”, relató el cantante entre risas.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner tienen dos hijas. Índigo nació el 6 de abril de 2022. Amaranto nació el 1°. de agosto de 2024.