La serie de Netflix que muchos comparan con ‘Dark’ y que revive el misterio con solo seis capítulos

'Equinox', miniserie danesa en Netflix, combina misterio y drama en solo seis episodios. Su parecido con 'Dark' la volvió tendencia nuevamente.

Equinox, una producción danesa de solo seis episodios, volvió a capturar la atención del público en Netflix. Aunque se estrenó en 2020, ahora reaparece entre las más comentadas por su inquietante parecido con la serie alemana Dark.

La historia, el suspenso y el juego entre dos líneas de tiempo han hecho que muchos usuarios se pregunten si están ante una nueva obra de culto.

La trama se desarrolla en Dinamarca, en el año 1999, cuando un autobús lleno de estudiantes de último año desapareció sin dejar rastro. Solo tres jóvenes sobrevivieron y una de las desaparecidas fue Ida, hermana mayor de Astrid, quien entonces tenía apenas 9 años.

Desde aquel día, Astrid comenzó a experimentar visiones y sueños perturbadores. La desaparición la marcó profundamente. La historia salta dos décadas hacia el presente. Ahora ella trabaja como presentadora de radio e intenta mantener una vida estable. Sin embargo, una llamada en su programa cambia el rumbo de los acontecimientos.

Un oyente asegura haber estado en el autobús y menciona que las personas desaparecidas “se fueron a otro lugar”. Esta revelación hace que Astrid retome su obsesión por descubrir qué ocurrió con su hermana y los demás estudiantes.

La producción combina elementos de thriller psicológico, misterio sobrenatural y drama familiar. Aunque algunos críticos señalan que tiene un ritmo pausado, destacan la fuerza del argumento y la actuación de Danica Curcic, quien interpreta a Astrid.

Equinox ofrece una historia cerrada en seis capítulos, lo cual facilita que pueda verse en una sola jornada. La miniserie fue originalmente una producción de la televisión danesa y, con el tiempo, encontró una segunda vida en el catálogo global de Netflix.

Otras producciones para quienes disfrutaron de ‘Equinox’

1. Dark (2017)

Ambientada en el ficticio pueblo alemán de Winden, esta serie gira en torno a la desaparición de un niño. Cuatro familias se ven atrapadas en una compleja red de viajes en el tiempo. Son tres temporadas disponibles en Netflix.

2. The Rain (2018)

Una lluvia mortal acabó con gran parte de la población escandinava. Años después, dos hermanos abandonan su refugio subterráneo y se unen a otros sobrevivientes en busca de una solución. La serie cuenta con tres temporadas. Disponible en Netflix.

3. The Outsider (2020)

Una investigación criminal se convierte en un caso inexplicable cuando aparece una entidad sobrenatural. La historia mezcla suspenso policial y elementos paranormales. La serie tiene diez episodios y está disponible en HBO Max.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.