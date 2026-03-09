Viva

La recordada ‘niña más bonita del mundo’ anuncia su compromiso: Thylane Blondeau se casará con actor francés

La modelo francesa, anunció su compromiso con el actor Ben Attal tras compartir el momento de la propuesta en Instagram

Por O Globo / Brasil / GDA
La modelo francesa Thylane Blondeau anunció su compromiso con el actor Ben Attal y compartió en redes sociales imágenes del momento de la propuesta.
La modelo francesa Thylane Blondeau anunció su compromiso con el actor Ben Attal y compartió en redes sociales imágenes del momento de la propuesta. (AFP/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

