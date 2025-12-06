La razón detrás de la pelea en un elevador entre Jay-Z y la hermana de Beyoncé salió a la luz tras 11 años

La razón detrás de la pelea en un elevador entre Jay-Z y Solange, hermana de Beyoncé, fue revelada por el estilista Oscar G. Lopez tras 11 años de misterio.

Una de las escenas más recordadas de la industria del entretenimiento volvió a tomar relevancia este diciembre. Después de 11 años, una versión sobre la causa de la pelea entre Jay-Z y Solange Knowles, hermana de Beyoncé, salió a la luz gracias a un testigo.

El estilista Oscar G. Lopez aseguró al diario Daily Mail que el conflicto comenzó por un comentario del rapero sobre el vestido de la diseñadora Rachel Roy, durante la fiesta posterior al MET Gala de 2014. En ese momento, Solange consideró que el elogio no era apropiado, lo que desató el enfrentamiento.

Las imágenes del altercado se difundieron en mayo de 2014, cuando un video de seguridad del Hotel Standard en Nueva York se filtró a internet. El metraje mostraba cómo Solange agredía físicamente a Jay-Z dentro de un ascensor, mientras Beyoncé permanecía cerca.

La grabación, fechada el 5 de mayo, captó el momento exacto en que la hermana de Beyoncé lanzó golpes al músico en el reducido espacio del elevador. El incidente ocurrió después de que los tres asistieran a una de las fiestas más exclusivas del mundo de la moda.

En aquel entonces, la familia publicó un comunicado en el que calificó la situación como un asunto privado y aseguró que sería resuelto de forma interna. A lo largo de los años, tanto Jay-Z como Solange se refirieron entre sí en términos cordiales, sin volver a tocar públicamente el tema.

Las especulaciones en torno al motivo del altercado surgieron rápidamente. Muchos creyeron que la pelea estaba relacionada con una supuesta infidelidad del rapero hacia Beyoncé, lo que habría provocado la reacción de Solange.

Sin embargo, según Lopez, la causa habría sido más directa: Jay-Z elogió a Rachel Roy por su vestido, lo que incomodó a la hermana de Beyoncé. El vestido había sido confeccionado por el propio Oscar G. Lopez, quien relató el suceso al tabloide británico.

Rachel Roy ya había sido vinculada anteriormente a rumores sobre una posible relación sentimental con Jay-Z. Estuvo casada con Damon Dash, exsocio del rapero en la discográfica Roc-A-Fella Records, entre 2005 y 2008. Además, trabajó para la línea infantil de la marca Rocawear.

La diseñadora fue señalada en 2016 como la posible “Becky con el pelo bonito”, personaje mencionado en la canción Sorry de Beyoncé, parte del álbum Lemonade. Sin embargo, la identidad real de la mujer mencionada en esa letra nunca se confirmó.

EXCLUSIVE! Fashion designer Oscar G. Lopez claimed that Beyoncé's sister Solange's anger, from the infamous elevator fight, stemmed from what she assumed was Jay-Z's alleged affair with Rachel Roy!



Jay Z complimented Rachel's dress and all hell broke loose 😭 https://t.co/6XF5HtScRU pic.twitter.com/JdS9d839DE — ˢᴸᴱᴱᶻᴱ𝘮𝘪𝘯𝘢𝘫 (@sleezeSTAN) December 4, 2025

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.