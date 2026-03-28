La poderosa razón por la que Fonseca detuvo su concierto en La Sabana: lo que hizo sorprendió a todos

El cantante colombiano Fonseca detuvo su concierto en La Sabana para tener un gesto profundamente conmovedor.

Miles de personas vivieron una noche inolvidable este viernes 27 de marzo en La Sabana, cuando el cantante colombiano Fonseca no solo conmovió al público con sus grandes éxitos en un concierto gratuito, sino también con un gesto que hizo y que quedará grabado en la memoria de los asistentes.

Durante su presentación en el marco del Festival Internacional de las Artes (FIA), el cantautor interrumpió el espectáculo al notar entre la multitud a dos niñas que sostenían un cartel que decía que querían cantar junto a él.

Sin dudarlo, Fonseca señaló hacia el lugar donde estaban y pidió que las acercaran al escenario. El parque entero estalló en gritos y aplausos.

El artista ya había interpretado ese tema minutos antes, pero, conmovido por la petición, decidió hacer una excepción. Las niñas, visiblemente nerviosas y emocionadas, subieron al escenario mientras Fonseca las recibía con unas palabras de ánimo.

Fonseca se presentó en La Sabana el 27 de marzo, a las 8:30 p. m., como parte del Festival Internacional de las Artes 2026. (MCJ)

Con el micrófono en mano, las pequeñas fanáticas se unieron al cantante para interpretar Sueño, uno de los temas más emblemáticos y conmovedores de su repertorio.

Al principio, el público guardó un respetuoso silencio, pero pronto todo el parque se convirtió en un gran coro que las acompañó, mientras cientos de teléfonos se alzaban para grabar el momento.

Más que un gesto simpático, la escena se sintió como una declaración de principios: la música como un espacio para soñar en grande y creer que todo es posible, incluso desde la niñez.

Con ese acto, Fonseca no solo les cumplió el sueño a dos pequeñas admiradoras, sino que también recordó a los costarricenses la poderosa conexión que puede generarse entre un artista y su público cuando la emoción supera cualquier guion.