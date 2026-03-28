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La poderosa razón por la que Fonseca detuvo su concierto en La Sabana: lo que hizo sorprendió a todos

El artista hizo una excepción en el show que presentó en el Festival Internacional de las Artes

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Por Fátima Jiménez
Fonseca en La Sabana
El cantante colombiano Fonseca detuvo su concierto en La Sabana para tener un gesto profundamente conmovedor. (MCJ)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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