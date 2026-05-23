Viva

La niña de Golfito que soñó ser periodista hoy es una referente que ‘no calla’: ‘Así canalizo la rabia que me dan las injusticias’

A propósito del Pío Víquez que ganó con el programa radial ‘Interferencia’, la comunicadora conversó con este medio sobre Costa Rica, la prensa, el autoritarismo y otros temas

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Por Juan Pablo Sanabria
Entrevista para Viva de Hulda Miranda
Hulda Miranda asumió la cabeza del programa 'Interferencia', de Radios UCR, en 2020. Seis años después es reconocida con el Pío Víquez. (Esteban Bermúdez)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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