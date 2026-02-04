Viva

La niña costarricense que brilló en el concierto de Bad Bunny superó el bullying y las ‘tortas’ por una poderosa razón

La joven intérprete conversó con ‘La Nación’ sobre su participación en el espectáculo del puertorriqueño y su peculiar historia de vida

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mariángel Delgado y Bad Bunny
Una niña costarricense llamó la atención de los miles de asistentes al concierto de Bad Bunny. (Alonso Tenorio/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnyConcierto de Bad BunnyBad Bunny en Costa RicaMariangel Delgado
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.