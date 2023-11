‘La luz que no puedes ver’, la nueva miniserie exitosa de Netflix que protagoniza Mark Ruffalo

Recientemente, la miniserie La luz que no puedes ver alcanzó el estatus de título más visto en la plataforma de streaming Netflix.

La producción, compuesta por cuatro capítulos, cuenta con las destacadas actuaciones de los actores Mark Ruffalo de Si yo tuviera 30 y Louis Hofmann de Dark. La trama, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, sigue la historia de Marie, una joven ciega que reside en París con su padre hasta que la ocupación nazi los obliga a huir para resguardar una valiosa reliquia.

Paralelamente, se narra la historia de Werner, un huérfano criado en un pueblo minero alemán que se destaca como experto en radios y es reclutado por el ejército alemán. En una noche crucial, su camino se entrelaza con el de Marie.

Basada en el libro homónimo ganador del premio Pulitzer en 2014, escrito por Anthony Doerr, la serie destaca no solo por su conmovedora trama, sino también por la actuación de su elenco. Aria Mia Loberti y la pequeña Nell Sutton interpretan a Marie en sus etapas infantil y adulta, marcando su debut actoral. Ambas, en la vida real, son personas con discapacidad visual.

'La luz que no puedes ver', la exitosa miniserie de Netflix está ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

Para dirigirlas, el cineasta Shawn Levy de Free Guy, contó en entrevista que tuvo que aprender acerca de cómo veían el mundo ellas.

“Fue una experiencia completamente nueva para mí, desde el principio tenía que explicarle a Aria que cuando actúas para una cámara tú rostro puede comunicar grandes cosas sin hacer grandes expresiones”, contó Levy.

“A veces le decía: ‘puedes hacer menos con tus cejas’ y ella respondía: ‘bueno, eso tienes que explicarlo más porque nunca me vi en un espejo’. Imagina cómo construyes una identidad y un sentido de tu lugar en el mundo sin esas herramientas, entonces literalmente tenía que ser como el espejo de Aria”, completó.

En cuanto a la elección del elenco, Aria Mia Loberti reveló que inicialmente temía ser rechazada para el papel, pero agradeció a Shawn Levy por abrirle la posibilidad. Su encuentro con el director fue emotivo, recordando que, al recibir la noticia de obtener el papel, se sintió abrumada y emocionada.

“Cuando me llamó (el director), estaba a punto de comenzar mi pequeño discurso y Shawn dijo: ‘Bueno, hay momentos en la vida de las personas donde las cosas en su vida cambian, donde ellos como personas cambian y las cosas nunca volverán. Y creo que esto es uno de esos momentos para ti’ y luego me dijo que conseguí el papel. No dije nada por un tiempo... simplemente comencé a llorar”, recordó Aria.

En la trama, Mark Ruffalo interpreta a Daniel LeBlanc, padre de Marie, encargado de enseñarle a sobrevivir sola. Por su parte, Louis Hofmann encarna a Werner, personaje que expone las atrocidades de la guerra desde la perspectiva de un soldado.

Otros actores destacados como Lars Eidinger y Marion Bailey complementan la producción. Hugh Laurie, conocido por su papel en Dr. House, desempeña un papel crucial, alejándose de su personaje médico habitual.

Algunas curiosidades que enriquecen la producción incluyen la participación de refugiados ucranianos como extras, la dirección de Shawn Levy, también vinculado a la exitosa serie Stranger Things, y la colaboración con Joe Strechay, experto en inclusión de discapacidad y accesibilidad, para garantizar la autenticidad y precisión histórica en la representación de los personajes ciegos.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.