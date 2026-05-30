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La lluvia de Costa Rica dejó huella en Paul McCartney: así nació una de sus nuevas canciones

El exbeatle visitó nuestro país en 2014 y 2024.

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Por Christian Montero
Imágenes de Karol G, Wos, Carlos Rivera, Luis Miguel, Paul McCartney, Los Temerarios, Young Miko y más artistas en concierto en Costa Rica.
Paul McCartney dio un vibrante concierto el 5 de noviembre de 2024 en el estadio nacional, en donde la lluvia fue una de las protagonistas de la noche. (Archivo/Archivo)







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Paul McCartney lluvia Costa Rica
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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