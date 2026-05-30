La lluvia de Costa Rica dejó huella en Paul McCartney: así nació una de sus nuevas canciones

Paul McCartney dio un vibrante concierto el 5 de noviembre de 2024 en el estadio nacional, en donde la lluvia fue una de las protagonistas de la noche.

Cuando Paul McCartney visitó Costa Rica por segunda vez era noviembre y la típica lluvia de la época no pasó inadvertida para uno de los mayores compositores de éxitos de nuestra historia reciente.

De la contemplación de la lluvia habría nacido First Star Of The Night, el décimosegundo tema de los 14 que incluye el más reciente álbum del octogenario exbeatle; The Boys of Dungeon Lane.

Un aguacero de fondo es el preludio de “raining Costa Rica” (lloviendo en Costa Rica), frase con la que Macca empieza su canción en clave melancólica, que dura dos minutos y 57 segundos. “Incluso cuando está lloviendo por dentro, algo me dice que está bien”, inicia la canción.

La noche del cinco de noviembre de 2024 cuando Paul subió al escenario del estadio nacional, una lluvia suave pero constante matizó aquel show que, según el acuerdo colectivo, muy probablemente habrá sido la última vez que la leyenda de Liverpool estuvo entre nosotros.

The Boys of Dungeon Lane

The Boys of Dungeon Lane es el nombre de una calle de Liverpool, ciudad natal de McCartney y los otros tres Beatles. De hecho, en esta producción se incluye por primera vez en la historia un dueto entre los únicos dos sobrevivientes del cuarteto: McCartney y Ringo Star.

En el tema Home to us (hogar para nosotros), los de Liverpool rememoran lo que consideran una infancia dura en la ciudad portuaria.

La mención de nuestro país en un tema de artista anglosajón ya había ocurrido en 2008 cuando Jakob Dylan, vocalista de The Wallflores e hijo de la leyenda Bob Dylan, bautizó a uno de sus temas como Costa Rica.

La canción es un viaje introspectivo en búsqueda de la tranquilidad y un escape del estrés cotidiano. Y ahora se suma la composición de McCartney, quien el próximo 18 de junio cumplirá 84 años y una carrera plagada de éxitos como Beatle, con su propia banda Wings y como solista.