La historia oculta de la tiara Strathmore Rose: la joya rescatada por Kate Middleton tras 100 años en el olvido

Su aparición reactivó el interés por una de las piezas más misteriosas de la realeza

Por O Globo / Brasil / GDA
La princesa de Gales usó una tiara que no se veía desde los años 30 y que perteneció a la Reina Madre.
La princesa de Gales usó una tiara que no se veía desde los años 30 y que perteneció a la Reina Madre. (YUI MOK/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

