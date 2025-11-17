La historia oculta de la tiara Strathmore Rose: la joya rescatada por Kate Middleton tras 100 años en el olvido

La princesa de Gales usó una tiara que no se veía desde los años 30 y que perteneció a la Reina Madre.

Durante un banquete de Estado en Londres, Kate Middleton sorprendió con una tiara que no se usaba desde hace casi 100 años. Su aparición reactivó el interés por una de las piezas más misteriosas de la realeza.

La tiara Strathmore Rose, una pieza que permaneció oculta por cerca de un siglo, volvió a brillar en público gracias a Kate Middleton, princesa de Gales y futura reina consorte del Reino Unido.

Este accesorio reapareció durante un banquete de Estado en el Palacio de Buckingham, en noviembre de 2023, en honor a la visita del presidente de Corea del Sur. Middleton, madre de George, Charlotte y Louis, lució la joya por primera vez en público, lo que marcó un hecho histórico. Hasta ese momento, solo una persona la había utilizado.

Se trata de una pieza de diseño floral compuesta por cinco rosas formadas por diamantes, considerada una joya de alto valor y rareza dentro de la colección de la realeza británica.

La última vez que esta tiara se había utilizado fue en la década de 1930 por la Reina Madre, Isabel Bowes-Lyon (1900-2002), madre de la Reina Isabel II (1926-2022). Fue un regalo de bodas en 1923, cuando se casó con quien más tarde sería el Rey Jorge VI (1895-1952). La joya fue obsequiada por su padre, el conde de Strathmore y Kinghorne.

El primer uso documentado de la tiara ocurrió durante una serie de retratos oficiales junto a su esposo, aunque la fecha exacta de esa sesión fotográfica no está clara. Según registros de la joyería real, la Reina Madre no volvió a utilizar la tiara después de los años 30. Ni siquiera la Reina Isabel II la usó en actos oficiales.

La reaparición de esta tiara en la cabeza de Middleton fue interpretada por observadores de la realeza como un gesto simbólico. Algunos analistas lo vieron como un homenaje a la Reina Madre, con quien el actual Rey Carlos III mantuvo una relación muy cercana.

Especialistas en joyería de la corte indicaron que Middleton habría buscado resaltar el legado de la Reina Madre mediante el uso de esta pieza. Incluso señalaron que la elección del momento no fue casual, ya que ocurrió exactamente 100 años después de que la joya llegara a manos de su primera dueña.

La reaparición de la Strathmore Rose también evidencia una tendencia creciente dentro de la realeza de recuperar piezas consideradas pasadas de moda o excesivas. En este caso, el resurgimiento de esta tiara confirma un nuevo ciclo de valoración dentro de las tradiciones reales.

Con este gesto, Middleton se convirtió en la segunda mujer en la historia en lucir la tiara y la primera en hacerlo en público en casi un siglo, devolviendo protagonismo a una joya que había permanecido bajo resguardo en los cofres reales.

