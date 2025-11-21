La hija de Xuxa descubrió en clase que su madre fue un ícono de los 80 y su reacción sorprendió a todos

Xuxa recordó una anécdota con su hija Sasha en la Parsons y cómo surgió la idea de usar la letra “X” como marca personal.

Xuxa, de 62 años, recordó con humor un episodio vivido por su hija Sasha Meneghel mientras estudiaba en una reconocida escuela de moda en Nueva York.

Durante una conversación en el programa Ambulatório da Moda, Xuxa relató una anécdota vivida por su hija Sasha, de 27 años, en la Parsons School of Design, una de las instituciones académicas más importantes del mundo en el ámbito de la moda.

Según la presentadora, su hija la llamó sorprendida después de una clase. En la lección aparecieron referentes icónicos de la moda en los años 80 y, entre ellos, se mencionó a Xuxa sin que los compañeros supieran que Sasha era su hija.

La situación provocó una reacción divertida por parte de Sasha, la cual generó risas en su madre.

Además, Xuxa compartió cómo empezó a identificar con una “X” todos los elementos de su vestuario y escenografía, luego de que otras figuras de la televisión replicaran uno de sus accesorios.

Esto ocurrió cuando utilizó una tiara al revés para cubrir su cabello corto, a modo de corona, durante una de sus presentaciones en el recordado programa El Show de Xuxa.

La presentadora explicó que, tras estrenar el accesorio, notó que otras personalidades adoptaron rápidamente la misma tendencia, lo que le generó frustración. Entre las figuras que también lideraban espacios infantiles en ese momento se encontraban Mara Maravilha, Simony y Angélica.

Por esa razón, decidió incorporar la letra “X” en todos sus diseños, escenarios y productos, con el fin de dejar en claro la autoría de sus propuestas estéticas, las cuales terminaron por consolidar su marca personal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.