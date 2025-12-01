La hija de Paul Walker conmueve con emotiva imagen a 12 años de la muerte del actor

Meadow Walker recordó a su padre Paul con una foto, 12 años después de su muerte durante el rodaje de 'Rápidos y Furiosos 7'.

La modelo Meadow Walker, de 27 años, conmovió a los seguidores de su padre, el actor Paul Walker, al publicar una imagen íntima de ambos, justo cuando se cumplieron 12 años de la muerte del protagonista de la saga Rápidos y Furiosos.

En la publicación, Meadow mostró tres fotografías en las que aparece junto a su padre, quien sostiene un pastel de cumpleaños mientras ella intenta apagar las velas.

Paul Walker falleció en un accidente de tránsito en 2013, época en la que participaba en el rodaje de Rápidos y Furiosos 7. Su muerte obligó al equipo de producción a utilizar tecnología digital e incorporar a uno de los hermanos del actor en las grabaciones para completar las escenas restantes del personaje Brian O’Conner.

Recientemente, el actor Vin Diesel reveló que Walker volverá a aparecer en la última entrega de la franquicia, programada para estrenarse en abril de 2027. Según Diesel, el estudio aceptó incluir al personaje bajo tres condiciones: regresar a Los Ángeles, retomar las carreras callejeras y reunir a los personajes Dom y Brian.

Meadow suele rendir homenaje a su padre en redes sociales. En setiembre, publicó una imagen para recordar el día en que Walker habría cumplido 52 años. En esa ocasión escribió que lo amaba infinitamente y que lo extrañaba todos los días.

Walker se convirtió en una figura icónica de Hollywood durante la primera década de los años 2000, gracias al éxito global de la franquicia de automóviles y carreras ilegales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.