La hermana Glenda regresa a Costa Rica tras años de ausencia: Conozca cómo asistir a sus jornadas

La hermana Glenda se convirtió en monja en el año 1988.

La reconocida cantautora religiosa La Hermana Glenda visitará Costa Rica tras años de no visitar el país con sus reconocidas oraciones y jornadas de oración, así lo dio a conocer ella mediante sus redes sociales.

En sus conciertos no faltarán sus éxitos para escuchar grandes éxitos como Si conocieras cómo te amo, El Señor es mi Pastor, Nada es imposible para ti, Tú eres el agua viva.

La chilena Glenda Hernández Aguayo –nombre de pila de la religiosa– publicó una imagen donde se encuentra el calendario que tendrá en el país, el cual inicia el próximo 19 y 20 de setiembre en la sede del Colegio Madre del Divino Pastor, en San José.

Por otro lado, el martes 22 de setiembre estará en el Liceo Unesco en Pérez Zeledón, el 26 de setiembre en el Gimnasio Municipal de Tacares de Grecia y finalizará sus jornadas el 27 de setiembre en el Gimnasio del Colegio Santa Ana, en Liberia.

Quienes deseen asistir a estos eventos pueden obtener más información al 8386-0995.