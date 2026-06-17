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La hermana Glenda regresa a Costa Rica tras años de ausencia: Conozca cómo asistir a sus jornadas

La cantautora chilena tendrá varios eventos en el país, que incluyen presentaciones en San José, Pérez Zeledón y Liberia

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Por Fiorella Montoya
La hermana Glenda se convirtió en monja en el año 1988. (archivo)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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