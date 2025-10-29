La hermana de un rapero dado por muerto revela que sigue vivo y hace un llamado a los fans: ‘Dejen de publicar sus condolencias’

Young Bleed está vivo en la UCI tras un falso rumor de muerte. Familia pidió respeto y que cesen las condolencias.

El rapero estadounidense Young Bleed, conocido por su éxito en la década de 1990, no falleció, según informó su media hermana luego de que numerosos fanáticos publicaran mensajes de condolencias en redes sociales.

El músico presentó una emergencia médica el sábado 25 de octubre, después de ofrecer una presentación en el evento ComplexCon, en Las Vegas. Tras el incidente, circuló ampliamente en plataformas sociales la versión de que había muerto, lo que provocó confusión y reacciones en cadena.

La versión fue aclarada hasta el martes 28, cuando su media hermana Tedra Johnson-Spears indicó en una publicación en redes sociales que Young Bleed permanece internado en una unidad de cuidados intensivos.

La familiar pidió a los seguidores del artista detener las publicaciones de condolencias y solicitó respeto por la privacidad de la familia. Indicó que muchas personas han llamado o enviado mensajes sin tener información verificada. Añadió que cualquier comunicación oficial debe provenir directamente de la madre del rapero.

Durante el evento, Young Bleed interpretó su éxito How You Do Dat There, una canción que alcanzó gran popularidad en 1998. Luego del espectáculo, ocurrió la descompensación que lo mantiene en estado delicado.

El también rapero Master P, con quien Young Bleed compartió escenario en el pasado, pidió oraciones por la salud de su colega. También señaló que había conversado sobre el caso con Snoop Dogg, destacando el aprecio que ambos tienen por el artista hospitalizado.

