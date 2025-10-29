Viva

La hermana de un rapero dado por muerto revela que sigue vivo y hace un llamado a los fans: ‘Dejen de publicar sus condolencias’

Artista se encuentra internado en una UCI tras sufrir complicaciones luego de cantar su mayor éxito en el evento ComplexCon

Por O Globo / Brasil / GDA
Young Bleed está vivo en la UCI tras un falso rumor de muerte. Familia pidió respeto y que cesen las condolencias.
Young Bleed está vivo en la UCI tras un falso rumor de muerte. Familia pidió respeto y que cesen las condolencias. (Young Bleed/Facebook)







