La escena que Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se opusieron y que el productor insistió en mantener en ‘Titanic’

Una escena de Titanic generó rechazo entre sus estrellas y ejecutivos, pero Cameron y Landau la defendieron por su importancia emocional.

Una de las escenas más recordadas y polémicas de Titanic (1997) estuvo a punto de desaparecer del corte final.

Se trata del momento en que Jack enseña a Rose a escupir desde la proa del barco. Aunque Leonardo DiCaprio y Kate Winslet mostraron rechazo hacia la secuencia, y varios ejecutivos de los estudios pidieron eliminarla, el director James Cameron y el productor Jon Landau decidieron mantenerla.

La información forma parte de la autobiografía póstuma de Landau, titulada The Bigger Picture, que se publicará en noviembre. Un adelanto fue compartido por la revista People.

Landau relató que, en las etapas finales de la filmación, el presupuesto se había excedido y el estudio 20th Century Fox envió un equipo para analizar posibles recortes. Una de las recomendaciones fue quitar la escena, la cual consideraron innecesaria y de mal gusto.

A pesar de la presión, tanto Cameron como Landau defendieron su inclusión. Consideraron que, aunque el momento parecía superficial, tenía una función narrativa importante. Representaba el inicio del vínculo de confianza entre los personajes y justificaba una acción clave en el desenlace del filme: cuando Rose escupe en la cara de su prometido, Cal.

La escena no solo generó tensiones con los estudios. También causó incomodidad entre los protagonistas. DiCaprio y Winslet expresaron su disgusto durante una lectura del guion. Landau recordó que incluso la presidenta de la empresa productora pidió eliminarla, al igual que varios colaboradores del proyecto.

“A Leonardo DiCaprio no le gustó. A Kate Winslet no le gustó la escena del escupitajo cuando nos reunimos para leer el guion por primera vez. La presidenta de mi compañía me rogó que la quitara. La odió. A mi coproductor no le gustó. A la gente de Fox tampoco”, dijo el cineasta.

Sin embargo, tras ver una versión preliminar del filme, el entonces presidente de la Fox, Peter Chernin, cambió de parecer. Reconoció que la secuencia tenía un peso emocional que justificaba su permanencia.

La anécdota evidencia los retos creativos que enfrentó la producción de Titanic, que en su momento fue considerado un riesgo financiero. Aun así, el filme terminó por convertirse en el más taquillero de la historia en su época y consolidó las carreras de su elenco.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.