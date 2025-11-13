Viva

La cigüeña más grande de América está en Costa Rica y salimos a buscarla: vea cómo nos fue

Un equipo de Grupo Nación, gracias a la serie ‘Conociendo a mi país’, se dio a la tarea de buscar al ave y todo quedó captado en impresionantes videos y fotografías

Por Juan Pablo Sanabria
Conociendo mi país, jabirú
El jabirú es la especie de cigüeña más grande de América. Costa Rica es uno de los múltiples destinos de esta ave migratoria. (Randall Vázquez)







Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

