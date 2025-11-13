La cigüeña más grande de América está en Costa Rica y salimos a buscarla: vea cómo nos fue

El jabirú es la especie de cigüeña más grande de América. Costa Rica es uno de los múltiples destinos de esta ave migratoria.

Si le preguntaran cuál es la especie de cigüeña más grande de toda América, lo más probable es que no tenga respuesta. Y de paso, lo más seguro es que tampoco sepa que, por increíble que suene, esta ave se puede encontrar en Costa Rica.

Se trata del jabirú (cuyo nombre científico es Jabiru mycteria), la cual llega a medir 1,5 metros y a tener una envergadura alar de hasta 3 metros. Esta ave migratoria, aunque es difícil de encontrar, puede verse por los humedales de Nicoya, Guanacaste.

En Grupo Nación, por medio de la serie Conociendo mi país, salimos en búsqueda de tan particular cigüeña, una de las tantas sorpresas de nuestro país, pedacito de tierra que posee el 5% de la biodiversidad mundial.

El equipo de la serie emprendió un viaje hasta suelo guanacasteco y la aventura quedó plasmada en el tercer capítulo de la producción, que ya puede verse a través del canal de YouTube de La Nación.

Esta misión estuvo a cargo de los comunicadores Randall Vázquez y Alejandro Monge, de BrandVoice; Jorge Soto, diseñador y productor audiovisual de Grupo Nación y, como invitada especial, la periodista de La Teja, Yerlin Gómez.

Durante la travesía, la flora y la fauna costarricense mostraron su hermosura e imponencia a la cámara. Incluso, antes de llegar a la zona de los jabirús, congos, tortugas y hasta ganado dieron un espectáculo de riqueza natural.

Y como premio mayor, cuando el primer día del viaje ya entraba en el atardecer, por fin saludó el Galán sin Ventura, como se le llama en Costa Rica al pájaro. El mote se debe a que su cuello rojo y cuerpo blanco hace recordar a los sabaneros de antaño, que por costumbre se amarraban un pañuelo del mismo color.

Se estima que en todo nuestro territorio no existen más de 100 ejemplares de esta especie, pero los expedicionarios tuvieron el privilegio de avistar a todo un grupo de jabirús descansando en un humedal.

Por si fuera poco, al llegar a los humedales también toparon con una Garza Real, la especie de garza de mayor tamaño en el país; así como con bellas espátulas rosadas.

Al día siguiente, el equipo volvió a los humedales y durante su travesía pudo apreciar otro animal impresionante: la garza tigre, un ave de 80 centímetros que tiene entre sus presas a los cocodrilos.

El jabirú puede llegar a tener una envergadura alar de 3 metros. (Randall Vázquez)

Esta tortuga se cruzó en el camino rumbo a buscar al jabirú. (Randall Vázquez/La Nación)

Las lapas son otras de las bellas aves que se encuentran en Nicoya. (Randall Vázquez)

Varios jabirús se dejaron ver en los humedales de Nicoya, Guanacaste. (Randall Vázquez/La Nación)