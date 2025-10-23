La casa del descubridor de Los Ramones en Nueva York se vende por $15 millones

La lujosa propiedad de Seymour Stein, impulsor de Madonna y Los Ramones, se ofrece en $15 millones en Nueva York.

La antigua residencia de Seymour Stein, ejecutivo que impulsó el auge del punk y firmó a estrellas como Madonna y Los Ramones, se puso a la venta por $15 millones en Nueva York. El empresario falleció en 2023 a los 80 años, tras haber sido diagnosticado con cáncer.

La propiedad está ubicada en el número 348 de Wickapogue Road, cerca de Southampton Village, en Los Hamptons. Fue construida en 1895 como parte de una granja y renovada por completo en 1997 por el arquitecto John David Rose. Ocupa un terreno de 1,1 hectáreas y combina detalles clásicos con tecnología y comodidades modernas.

El terreno incluye una casa principal de 820 metros cuadrados, con 10 habitaciones, siete baños y dos toilettes. Posee una cocina profesional, comedor, chimeneas de leña, techos altos, pisos de madera noble y puertas francesas que conectan con los jardines.

En el exterior, los propietarios pueden disfrutar de piscina, potreros y facilidades ecuestres.

Además, la finca cuenta con una casa de huéspedes de 137 metros cuadrados y tres dormitorios, así como un garaje independiente que alberga un apartamento adicional de 122 metros cuadrados.

El agente de bienes raíces Michael Schultz, de Bespoke Real Estate, destacó que la propiedad refleja el legado cultural de Stein, quien fue una figura esencial para la evolución de la música popular en el siglo XX.

Seymour Stein nació en Brooklyn y cofundó el sello Sire Records. Durante décadas firmó a artistas que cambiaron la historia musical, como Talking Heads, The Pretenders, Echo & the Bunnymen, Los Ramones y Madonna. Incluso logró el contrato con esta última mientras permanecía hospitalizado.

En 1983, participó en la creación del Salón de la Fama del Rock & Roll, lo que consolidó su papel como impulsor de una nueva corriente cultural.

Linda Stein, exesposa del productor, también tuvo un papel destacado tanto en la industria musical como en el sector inmobiliario. Fue representante de Los Ramones antes de convertirse en asesora de bienes raíces de alto perfil en Nueva York. Entre sus clientes se encontraron Sting, Billy Joel, Steven Spielberg, Angelina Jolie, Calvin Klein, Donna Karan y Michael Douglas.

El inmueble no solo destaca por su diseño arquitectónico y ubicación privilegiada, sino también por el valor simbólico de haber pertenecido a una figura clave en la evolución de la música alternativa. La venta representa un capítulo final en la vida del empresario y refuerza su huella en la historia del rock.

