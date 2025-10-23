Viva

La casa del descubridor de Los Ramones en Nueva York se vende por $15 millones

Una propiedad histórica en Los Hamptons, que perteneció a un ícono de la industria musical, salió al mercado con un precio millonario

Por La Nación / Argentina / GDA
La lujosa propiedad de Seymour Stein, impulsor de Madonna y Los Ramones, se ofrece en $15 millones en Nueva York.
La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

