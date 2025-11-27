La actriz de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ se sometió a una segunda amputación de pierna

Ruth Codd perdió su segunda pierna y explicó con humor el proceso en TikTok, generando reacciones solidarias entre sus seguidores.

La actriz irlandesa Ruth Codd compartió un video en TikTok para anunciar que se sometió a una segunda amputación de pierna. La noticia generó impacto entre sus seguidores.

Codd, quien participó en la película Cómo entrenar a tu dragón (2025) y en series como La caída de la casa Usher y El club de la medianoche, utilizó un tono de humor para dar a conocer su situación médica. En la publicación, hizo alusión a su nueva condición de movilidad y mostró la silla de ruedas que ahora utiliza.

La actriz, de 29 años, explicó que la amputación de sus dos piernas tuvo origen en una lesión jugando fútbol a los 15 años. Luego de una intervención quirúrgica que no logró sanar del todo, enfrentó múltiples operaciones y dolores persistentes.

En el primer procedimiento médico, perdió su pierna derecha a los 23 años. Recientemente se le practicó la amputación de la pierna izquierda, también por debajo de la rodilla. Esta nueva cirugía la llevó a usar una silla de ruedas, a la que nombró con humor como “Tony Gordo”.

En el video, explicó que ya no puede acceder al segundo piso de la casa de sus padres, donde solía grabar contenido para TikTok. Afirmó que hay mucho que procesar y agradeció el apoyo que ha recibido en los comentarios. Respondió con ironía al cariño del público al mencionar que tanta amabilidad la hizo sentirse incómoda.

Codd utilizó el mensaje “Sin piernas, ¿a quién le importa?”, como parte del texto de su publicación, acompañado de la etiqueta #paralimpíadas2026.

La actriz ha señalado en ocasiones anteriores que la primera amputación le permitió recuperar su calidad de vida. Según relató al medio Irish Examiner, por años vivió atrapada en un ciclo constante de visitas al hospital y con un estado de ánimo deteriorado. La decisión quirúrgica le ofreció un nuevo inicio.

