Viva

La actriz de ‘Cómo entrenar a tu dragón’ se sometió a una segunda amputación de pierna

La actriz relató cómo una lesión en la adolescencia la llevó a perder ambas piernas tras años de dolor y múltiples cirugías

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La actriz irlandesa Ruth Codd asistió al estreno de la versión en acción real de "Cómo entrenar a tu dragón" de DreamWorks, en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles, el 7 de junio de 2025. (Foto: Michael Tran / AFP)
Ruth Codd perdió su segunda pierna y explicó con humor el proceso en TikTok, generando reacciones solidarias entre sus seguidores. (MICHAEL TRAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaComo entrenar a tu dragóncine
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.