Kristian Mora anuncia el fin de ‘Fútbol X dentro’ en Tigo Sports: esto fue lo que sucedió

El periodista Kristian Mora dio a conocer que su programa Fútbol X dentro dejará de ser transmitido por el canal Tigo Sports. Según el comunicador, el último programa será este viernes 30 de enero.

“La empresa ha decidido que el programa llega hasta el viernes, es un programa que tiene muchos años desde el 2009 y ha pasado por muchas etapas”, afirmó durante la transmisión del espacio.

Mora dio a conocer que aunque el programa ya no se transmitirá por el canal deportivo, esta será únicamente una pausa, pues pronto buscará la manera en seguir con el espacio en otra señal. De hecho, el espacio ya ha pasado por otras televisoras, como Canal 33 y Canal 7, además de la radio nacional.

Fútbol X dentro se transmite todos los días al medio día y es conducido por Kristian Mora y José Eduardo Mora, quienes se acompañan de otros panelistas.