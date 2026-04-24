‘KPop Demon Hunters’ iguala récord de BTS en Billboard 200 y marca un hito global

'KPop Demon Hunters' logró 41 semanas en Billboard 200, igualó a BTS y consolidó su impacto global con premios y popularidad.

La banda sonora de KPop Demon Hunters alcanzó un hito en Estados Unidos. El álbum llegó a 41 semanas en la lista Billboard 200. Esta marca igualó el registro de Proof (2022), del grupo surcoreano BTS, según destacó Forbes.

El logro ubicó al proyecto en la cuarta posición histórica del K-pop con mayor permanencia en la lista. El ranking lo domina BTS. Discos como Love Yourself: Answer sumaron 100 semanas. Map of the Soul: 7 alcanzó 95 semanas.

El resultado tomó relevancia por el formato. Se trata de una banda sonora de animación, un tipo de producción poco frecuente entre los mayores éxitos del listado. La película pertenece a Netflix y ganó popularidad a nivel global en poco tiempo.

La historia sigue al grupo ficticio HUNTR/X. Las protagonistas combinan su carrera musical con enfrentamientos contra fuerzas sobrenaturales. Las voces corresponden a EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Forbes señaló que el empate con BTS evidenció la expansión del K-pop en el mercado internacional. También reflejó el peso de los proyectos audiovisuales dentro de la industria musical.

El impacto trascendió el streaming. La producción obtuvo premios de alto perfil en la temporada más reciente. Ganó dos estatuillas en los premios Óscar del mes anterior. Recibió mejor animación y mejor canción original por Golden. Este tema se convirtió en la primera canción de k-pop en lograr ese reconocimiento.

El filme también obtuvo los mismos galardones en los Globos de Oro y Critics Choice. Además, las protagonistas aparecieron en la portada de la revista Time. La publicación las eligió como revelación de 2025. Destacó su impacto digital, audiovisual y comercial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.