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‘KPop Demon Hunters’ iguala récord de BTS en Billboard 200 y marca un hito global

La banda sonora de ‘KPop Demon Hunters’ igualó un récord de BTS en Billboard 200 con 41 semanas. El fenómeno global suma premios Óscar y lidera el K-pop

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Por O Globo / Brasil / GDA
KPop Demon Hunters
'KPop Demon Hunters' logró 41 semanas en Billboard 200, igualó a BTS y consolidó su impacto global con premios y popularidad. (Netflix/NETFLIX)







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