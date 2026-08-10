Kimberly Loaiza revela cómo cambió su cuerpo tras luchar contra una neumonía: ‘La enfermedad me tiró al suelo’

Kimberly Loaiza volvió al gimnasio tras dos semanas de reposo por una neumonía y otras complicaciones respiratorias.

La creadora de contenido y figura de televisión Kimberly Loaiza reveló los cambios que experimentó su cuerpo tras luchar contra una neumonía y otras afectaciones en su sistema respiratorio.

Loaiza aseguró que perdió dos kilos de masa muscular durante las semanas en las que estuvo enferma. “Ustedes no saben lo que eso a mí me duele, porque la gente que sabe que entrenamos lo que cuesta hacer músculo, pero esta neumonía a mí me tiró al suelo, no podía comer, no entrené”, comentó.

Este lunes 10 de agosto, la exparticipante de programas como Combate y Dancing with the Stars, anunció que regresaría al gimnasio luego de dos semanas sin entrenar. Sin embargo, afirmó que retomará la actividad física de forma gradual. “Hoy vengo a retomar el gym suavecito, obviamente no me voy a exigir mucho”, agregó.

Recientemente, la creadora de contenido contó que, por recomendación médica, se realizó placas de rayos X tras varios días de nebulizaciones y dificultades para respirar. Luego de esos exámenes, fue diagnosticada con cinco complicaciones respiratorias: bronquitis, neumonía atípica, hiperinsuflación pulmonar, hiperreactividad bronquial y crepitantes en el pulmón derecho.

Según relató, su condición llegó a preocupar a su médico, quien le advirtió que podría requerir intubación si no presentaba mejoría. Actualmente recibe tratamiento con antibióticos, medicamentos para la alergia y otros fármacos, además de la recomendación de guardar reposo.

No obstante, Kimberly Loaiza explicó que no puede suspender por completo sus actividades laborales, pues debe cumplir con los compromisos adquiridos con las marcas que la contratan.

“Hay muchas cuentas que pagar; mi apartamento, este montón de medicinas y un montón de cosas se han llevado mucha plata. Tengo que trabajar, me encantaría descansar en mi casa”, expresó en días anteriores.