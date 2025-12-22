Viva

Keylor Navas sorprende como invitado de Bad Bunny en concierto: Vea el momento

El arquero apareció en la ‘Casita’ del artista puertorriqueño. Vea al costarricense disfrutando del show

Por Fiorella Montoya
Keylor Navas fue uno de los invitados destacados en la escenografía del concierto de Bad Bunny en Ciudad de México.
Keylor Navas fue uno de los invitados destacados en la escenografía del concierto de Bad Bunny, realizado en Ciudad de México. (Archivo LN/Archivo LN)







Bad BunnyKeylor Navas
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

