Keylor Navas sorprende como invitado de Bad Bunny en concierto: Vea el momento

Keylor Navas fue uno de los invitados destacados en la escenografía del concierto de Bad Bunny, realizado en Ciudad de México.

Los conciertos de Bad Bunny en distintos países de Latinoamérica generaron múltiples reacciones entre sus seguidores. Uno de los principales focos de atención fue la llamada “Casita”, una estructura forma parte de la escenografía del espectáculo.

En ese espacio, el Conejo Malo suele invitar a figuras destacadas de cada país que visita.

Durante este fin de semana, el cantante ofreció dos conciertos en Ciudad de México. En ambas presentaciones, el público dirigió su atención a uno de los invitados especiales, pues en la “Casita” apareció Keylor Navas. El guardameta costarricense milita en el club mexicano Pumas y su presencia sorprendió a los asistentes.

Navas apareció con gorra negra y vestimenta del mismo color. El arquero disfrutó del espectáculo desde uno de los espacios más exclusivos del montaje.