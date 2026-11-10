Keyla Sánchez hace importante aclaración sobre su trabajo en ‘El Chinamo’ ante la insistente pregunta de muchos seguidores

La presentadora Keyla Sánchez está muy emocionada de cara al regreso del programa El Chinamo, que este 2026 celebra su aniversario número 25. La conductora se suma una vez más al elenco del espacio navideño de Teletica; sin embargo, antes de iniciar, hizo una importante aclaración sobre su participación.

En redes sociales publicó un video en el que manifestó su alegría por volver a la pantalla, pero también le envió un mensaje a quienes le preguntan constantemente si ella tiene en su poder entradas para asistir al espectáculo.

“Yo no vendo entradas, yo no tengo entradas, no regalo entradas; ni mis compañeros tampoco”, enfatizó en sus palabras.

Keyla Sánchez (centro) lleva varios años de ser una de las presentadoras principales del programa 'El Chinamo'. (Archivo)

Agregó que las personas que quieran ir al espectáculo deben seguir las redes sociales de El Chinamo, donde se realizan dinámicas para ser parte del público en el estudio.

El primer programa de El Chinamo será el 14 de diciembre con espacios muy queridos por la audiencia, como los Chinaokes, la Copa Chinamo, las cámaras escondidas, los pachos de Teletica y el Taxi VIP. Los comediantes que participarán son Juanka Galindo, Papi Paz, el Porcionzón y Gallina.

La temporada 2026 del espacio contará con 10 episodios.