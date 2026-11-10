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Viva

Keyla Sánchez hace importante aclaración sobre su trabajo en ‘El Chinamo’ ante la insistente pregunta de muchos seguidores

La popular presentadora será parte de la nueva edición del ‘El Chinamo’, de Teletica

A sus 34 años, Keyla Sánchez asegura que ya no vive pendiente de las críticas ni de agradar a todo el mundo. Dice que su prioridad es cuidar su tranquilidad y rodearse únicamente de lo que le aporta felicidad.
Keyla Sánchez se mostró muy emocionada por el regreso de 'El Chinamo' a la señal de Teletica. El programa inicia el 14 de diciembre. Cortesía para LN
Jessica Rojas Ch.