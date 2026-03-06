Katharine Hepburn: la actriz con cuatro premios Óscar que nunca subió al escenario para recibirlos

Katharine Hepburn tiene el récord de cuatro Óscar como Mejor Actriz. Aun así, evitó siempre la gala y nunca aceptó sus premios en persona.

La historia de Katharine Hepburn ocupa un lugar singular en Hollywood. La actriz estadounidense mantiene un récord histórico en los Premios Óscar. Ganó cuatro estatuillas como mejor actriz. Ninguna otra intérprete ha alcanzado esa cifra. Sin embargo, nunca asistió a recogerlas.

Hepburn nació en Connecticut en 1907. Desde el inicio de su carrera mostró una personalidad independiente. También mantuvo una relación distante con el sistema de premios de la industria cinematográfica. A lo largo de su trayectoria acumuló 12 nominaciones al Óscar. Pese a ese reconocimiento, nunca subió al escenario para aceptar una de sus estatuillas.

La actriz sostenía que los premios tenían poco valor frente al trabajo artístico. Por esa razón evitó participar en la ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Las cuatro películas que le dieron el récord

Katharine Hepburn obtuvo sus cuatro premios Óscar gracias a interpretaciones que marcaron distintas etapas del cine de Hollywood.

El primer galardón llegó por Morning Glory (1933). Décadas después obtuvo otro por Guess Who’s Coming to Dinner (1967). Al año siguiente volvió a ganar por The Lion in Winter (1968). Su último reconocimiento llegó con On Golden Pond (1981).

Estas actuaciones consolidaron su legado dentro del cine clásico. También reforzaron su reputación como una intérprete de gran versatilidad dramática.

La única vez que apareció en el teatro de los Óscar

Hepburn casi nunca participó en actos relacionados con los premios. No obstante, sí apareció en el Teatro Dolby en una ocasión.

Esto ocurrió en 1974. Ese año asistió para entregar el Irving G. Thalberg Memorial Award a su amigo, el productor Lawrence Weingarten. Durante esa aparición mencionó su ausencia habitual en la gala. Indicó que aquella ocasión representaba la primera vez que no actuaba de forma egoísta.

Críticos y especialistas del cine interpretaron su actitud como un rechazo al ritual de la premiación. Hepburn consideraba que la ceremonia se acercaba más a un espectáculo que a una celebración artística.

Esa posición contrastó con la de muchas figuras de Hollywood. Para numerosos actores, la gala de los Óscar representa el momento máximo de reconocimiento profesional.

Un legado que permanece en la historia del cine

Katharine Hepburn murió en 2003 a los 96 años. Su figura continúa como una referencia dentro de la historia del cine.

Su carrera destaca por sus interpretaciones y por su relación particular con la industria que la consagró. La actriz mantiene hasta hoy el récord de más premios Óscar a mejor actriz, un logro que permanece intacto.

La actriz estadounidense ganó cuatro premios Oscar y acumuló 12 nominaciones. Sin embargo, nunca acudió a la ceremonia para recibir sus estatuillas. (-/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.