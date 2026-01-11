Kate Middleton planea eliminar una tradición instaurada por la reina Isabel II cuando llegue al trono

Kate Middleton, esposa del príncipe William y futura reina consorte del Reino Unido, planea abolir una tradición navideña instaurada por la reina Isabel II. Así lo informó el sitio RadarOnline, que atribuye la decisión al interés de la próxima pareja real por modernizar la monarquía y adaptarla a la vida familiar moderna.

Según el medio, la princesa de Gales tiene como objetivo modificar celebraciones privadas de la realeza que permanecen vigentes incluso tras la muerte de Isabel II en 2022, a los 96 años. La intención consiste en imprimir un estilo más relajado, con énfasis en la familia y menos atado al protocolo.

Una de las prácticas que Kate Middleton desea eliminar corresponde a la apertura de regalos en la víspera de Navidad, una costumbre de origen germánico impulsada por Isabel II. La otra tradición cuestionada se relaciona con la obligación de recibir a miembros de la familia real extendida días antes y días después de la cena navideña.

De acuerdo con fuentes citadas por RadarOnline, Isabel II respaldaba estas prácticas porque evitaba la extravagancia y el consumismo, y prefería una celebración con mayor enfoque espiritual. No obstante, Kate considera que estos rituales no se ajustan a la dinámica de la vida familiar moderna.

Personas cercanas al matrimonio de Gales señalaron que la princesa nunca se sintió cómoda con la rigidez de abrir los obsequios en la víspera. En su criterio, la tradición carece de calidez y resulta anticuada. Kate busca una mañana de Navidad más cercana y mágica para los niños, sin protocolos estrictos.

La incomodidad también se extiende a la tradición de acoger invitados durante varios días. Este hábito, que se remonta al reinado de Eduardo VII, pretendía asegurar que todos los asistentes quedaran satisfechos tras la celebración. Para Kate, el ritual resulta desfasado y poco acorde con una celebración centrada en el bienestar familiar.

Durante la última Navidad, estas costumbres se mantuvieron en Sandringham, residencia donde la familia real extendida se reúne cada año. Sin embargo, en Anmer Hall, la casa de los príncipes de Gales, la celebración tomó un rumbo distinto, según las mismas fuentes.

En ese espacio privado, el ambiente fue descrito como más informal y relajado. Los regalos se intercambiaron el propio día de Navidad y no se realizaron visitas ceremoniales, en un esquema similar al de una familia promedio.

Kate Middleton asistió junto al príncipe William y sus hijos —el príncipe George, de 12 años; la princesa Charlotte, de 10; y el príncipe Louis, de 7— a la tradicional misa navideña en Sandringham. Aun así, la princesa ya introdujo cambios en las celebraciones de diciembre.

Desde 2021, ella organiza el servicio de cánticos Together at Christmas en la Abadía de Westminster. Según fuentes de la realeza, esta iniciativa refleja su determinación de transformar las tradiciones privadas de la monarquía y hacerlas más inclusivas y auténticas.

Las mismas fuentes indicaron que la futura reina busca dejar atrás rituales que considera escenificados, para dar paso a celebraciones que se asemejen a la forma en que la mayoría de las familias vive la Navidad.

