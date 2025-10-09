Kate Hudson sorprendió en redes al compararse con Kylie Jenner

Kate Hudson compartió una imagen informal y se comparó con Kylie Jenner. La publicación causó impacto en redes sociales.

La actriz Kate Hudson, de 46 años, publicó una imagen en Instagram que provocó una ola de comentarios.

En la fotografía, se mostró dentro de un hotel con un atuendo informal, compuesto por un sostén, mientras trabajaba desde su computadora portátil.

En la segunda imagen del carrusel, apareció Kylie Jenner posando con lencería negra en un entorno lujoso, acompañada por una copa de vino. La comparación entre ambas fotos fue intencional.

Hudson escribió en la publicación: “Básicamente lo mismo”, e incluso etiquetó a la empresaria.

La actriz se mostró en un entorno cotidiano, sin maquillaje y en ropa cómoda, mientras contrastaba con la imagen producida de Jenner. (IG/@katehudson/IG/@katehudson)

La comparación irónica fue celebrada por sus seguidores, quienes resaltaron la naturalidad de la protagonista de Casi famosos, así como su actitud relajada. Usuarios destacaron que, a pesar de la diferencia de edad con Kylie Jenner, Hudson demostró seguridad y belleza sin filtros.

Otros mensajes elogiaran su autenticidad y la manera en que mostró una versión cotidiana de sí misma.

Hasta el momento, Kylie Jenner no respondió públicamente a la publicación, aunque su hermana, Kendall Jenner, dejó un “me gusta” en la imagen.

Hudson es hija de la actriz Goldie Hawn y se ha caracterizado por su estilo espontáneo, una imagen que contrastó en esta ocasión con la estética glamorosa de Jenner.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.