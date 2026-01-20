Karol G y Feid terminaron tras varios años de relación, confirma prensa internacional

Karol G y Feid confirmaron su relación en 2023, y desde entonces compartieron no solo escenarios, sino también varias canciones que reflejaron su conexión artística y personal.

Feid y Karol G pusieron punto final a una de las historias de amor más seguidas en la música urbana. Tras varias semanas de rumores que crecían entre sus seguidores, TMZ confirmó que la separación es oficial.

De acuerdo con el medio, fuentes cercanas a los artistas informaron que la relación terminó hace algunos meses, en completa discreción.

La pareja colombiana, que reveló su relación en 2023, había conquistado al público con su complicidad en el escenario y fuera de él. Durante más de dos años, era habitual verlos compartir fotos, risas y momentos especiales, tanto en redes sociales como en conciertos multitudinarios.

A pesar de la ruptura, las mismas fuentes aseguraron que Feid y Karol G mantienen una relación amistosa, y que el fin del romance se dio sin conflictos. Aunque no se conoce la fecha exacta de su separación, aunque los fanáticos notaron que hace más de cuatro meses no aparecen juntos en redes sociales ni en premiaciones, lo que alimentó las sospechas.

Pese a la separación, Feid y Karol G mantienen una relación amistosa, según confirmó una fuente a 'TMZ'. (Archivo. )

La historia entre ellos fue también musical. En 2021 colaboraron en el tema Friki, una canción que desbordaba química y ritmo. Poco después compartieron escenarios durante una gira por Estados Unidos, y en 2023 Karol G confirmó públicamente la relación durante una entrevista, poniendo fin a las especulaciones.

Durante los últimos tres años, se los vio juntos en galas, fiestas y conciertos, e incluso sus familias llegaron a compartir momentos juntos. En 2025, Karol G incluyó a Feid en su álbum Tropicoqueta con la canción Verano Rosa, una colaboración que muchos interpretaron como un retrato sonoro de su historia de amor.

TMZ informó que se comunicó con los representantes de ambos artistas, pero no obtuvo respuesta oficial. Con esta noticia, parece cerrarse uno de los capítulos sentimentales más mediáticos y entrañables del panorama musical colombiano, una historia que, aunque haya llegado a su fin, deja huella en la memoria de millones de fanáticos.