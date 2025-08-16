Karina Ramos celebró el amor de las ‘mamás perrunas’ con emotivo mensaje

La Miss Costa Rica Karina Ramos conmovió a sus seguidores en el Día de la Madre con un video dedicado a sus perritos. En la publicación, la modelo reflexionó sobre el vínculo con su mascota y lo comparó con la maternidad.

“Tal vez no soy tu mamá, pero hay pocas cosas que me hacen tan feliz como ver esa carita curiosa descubriendo el mundo. Tal vez no somos la misma sangre, pero sé lo que es trasnochar y cancelar planes porque no te sientes bien. Tal vez no te parí, pero cuando te veo feliz, todos mis problemas parecen mucho menos importantes”, expresó Ramos.

LEA MÁS: ‘¡Muy tuanis!’: Karina Ramos lleva vocabulario costarricense a un programa mexicano y se vuelve viral

La empresaria agregó que, aunque no sea madre en el sentido tradicional, encuentra en su perro Tommyto un amor incondicional. “Con una sola mirada sé cuando tienes miedo o cuando necesitas algo. Todos los días me pregunto si sabrás lo mucho que te amo y cuánto cambiaste mi forma de ver el amor. Feliz día a todas las mamás, pero también a todas las no mamás que descubrimos el amor incondicional a través de cuatro patitas y una naricita fría”, escribió.

Karina Ramos dijo que el amor de una mascota le cambió la vida y la forma de ver el amor. (Instagram)

En el video, mostró varios momentos de ella junto a su mascota. “Sé que muchas personas me entienden cuando digo que el amor de una mascota me cambió la vida, la personalidad, las prioridades y mi manera de ver el amor”, señaló.

Además, Ramos envió un saludo especial a todas las madres y también a las llamadas “mamás perrunas”.

“Feliz día a todas las mamás valientes, amorosas y lindas, y también a quienes vemos en esas cuatro patitas mucho más que una mascota. En mi caso son como mil patitas, pero ustedes entendieron”, concluyó con humor.