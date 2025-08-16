Viva

Karina Ramos celebró el amor de las ‘mamás perrunas’ con emotivo mensaje

La modelo comparó el vínculo con su mascota con la experiencia de la maternidad

Por Fiorella Montoya

La Miss Costa Rica Karina Ramos conmovió a sus seguidores en el Día de la Madre con un video dedicado a sus perritos. En la publicación, la modelo reflexionó sobre el vínculo con su mascota y lo comparó con la maternidad.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

