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Karen Grassle rompió el silencio: las humillaciones y conflictos que marcaron a la madre de ‘La casa de la pradera’

La actriz que dio vida a Caroline Ingalls relató los conflictos con Michael Landon y la batalla personal que marcó su carrera

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Por La Nación / Argentina / GDA
La familia Ingalls Serie de televisión, 1974-1983, Estados Unidos Director: Michael Landon Protagonistas: Michael Landon y Karen Grassle Uso restringido a fines editoriales. Consulte el pie de foto para obtener más información sobre las restricciones. Está prohibido reproducir la fotografía fuera del contexto de la promoción de la serie. Debe acreditarse a la compañía productora y/o al fotógrafo asignado, autorizado por la compañía productora o autorizado para trabajar en el set. Uso restringido a fines editoriales. Photo12 no concede derechos de imagen ni de publicidad sobre las personas que aparecen en la fotografía. (Foto: 7e Art/NBC / Photo12 vía AFP)
Las memorias de Karen Grassle exponen tensiones laborales, acusaciones de humillación y su lucha contra el alcoholismo tras el éxito televisivo. (AFP/Photo12)







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