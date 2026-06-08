Karen Grassle rompió el silencio: las humillaciones y conflictos que marcaron a la madre de ‘La casa de la pradera’

Las memorias de Karen Grassle exponen tensiones laborales, acusaciones de humillación y su lucha contra el alcoholismo tras el éxito televisivo.

El próximo 9 de julio, Netflix estrenará La casa de la pradera, una nueva adaptación de la historia creada por Laura Ingalls Wilder. El lanzamiento volverá a poner en primer plano a los actores que dieron vida a la serie original La familia Ingalls, una producción que se convirtió en fenómeno mundial entre 1974 y 1983.

Una de las figuras más recordadas es Karen Grassle, quien interpretó a Caroline Ingalls. Décadas después del final de la serie, la actriz reveló episodios difíciles que vivió durante las grabaciones. Entre ellos, conflictos laborales con Michael Landon, situaciones que describió como humillantes y una lucha personal contra el alcoholismo.

De actriz de teatro a figura mundial de la televisión

Karen Grassle nació el 25 de febrero de 1942 en Berkeley, California. Era hija de un pequeño empresario y una maestra. Desde temprana edad mostró interés por la actuación.

Cursó estudios en la Universidad de California y luego continuó su formación en Londres. Allí trabajó en compañías teatrales y fortaleció su experiencia en obras clásicas.

Antes de llegar a la televisión, desarrolló una carrera sólida en el teatro. Participó en producciones clásicas y repertorios de Shakespeare. Su intención era consolidarse como actriz dramática.

Todo cambió en 1974 cuando fue seleccionada para interpretar a Caroline Ingalls en la adaptación televisiva de los libros de Laura Ingalls Wilder. El personaje de Charles Ingalls quedó en manos de Michael Landon, una de las mayores estrellas de la televisión estadounidense.

El conflicto con Michael Landon

Además de protagonizar la serie, Michael Landon era productor ejecutivo, guionista frecuente y director de numerosos episodios. Esa posición le otorgaba una gran influencia sobre las decisiones creativas y económicas del programa.

Según Grassle, la relación profesional comenzó a deteriorarse cuando solicitó un aumento salarial. La actriz explicó en sus memorias Bright Lights, Prairie Dust, publicadas en 2021, que las renegociaciones eran habituales debido al éxito de la producción.

Grassle indicó que su salario oscilaba entre $2.000 y $4.000, mientras que Landon percibía más de $170.000.

La actriz afirmó que Landon rechazó su solicitud porque consideraba que su personaje no tenía la popularidad suficiente para justificar una mejora salarial.

Serie "La casa de la pradera" o “La familia Ingalls”.

Acusaciones de humillaciones en el set

Tras ese desacuerdo, Grassle aseguró que el ambiente laboral cambió de forma significativa.

Según relató, percibió una actitud destinada a disminuir su valor dentro de la producción. También afirmó que Landon realizaba bromas de contenido sexual durante las grabaciones de escenas de cama entre Charles y Caroline Ingalls.

La actriz sostuvo que esas situaciones resultaban especialmente incómodas porque ocurrían frente al equipo técnico.

En su autobiografía describió un ambiente donde los comentarios de carácter sexual eran frecuentes. También señaló que durante aquella época no existía la misma conciencia social sobre el acoso sexual que existe actualmente.

Grassle explicó que las escenas que inicialmente disfrutaba interpretar terminaron convirtiéndose en experiencias difíciles debido a esos comportamientos.

La batalla contra el alcoholismo

Mientras enfrentaba esos conflictos laborales, la actriz también lidiaba con problemas de alcoholismo.

El episodio que marcó un punto de inflexión ocurrió durante una fiesta del elenco en 1977. Grassle recordó que consumió una copa de vino durante una actividad relacionada con el trabajo.

Después de ese momento experimentó una fuerte crisis personal y reconoció que comenzó a desarrollar una relación problemática con el alcohol.

La situación adquirió mayor gravedad tras la muerte de su padre por complicaciones asociadas a una cirrosis.

Aunque comprendía los riesgos de la enfermedad, la actriz admitió que durante años se resistió a buscar ayuda profesional.

Una carrera lejos de los grandes estudios

Tras el final de La familia Ingalls, Grassle continuó trabajando en teatro, cine y televisión.

Sin embargo, nunca volvió a alcanzar el nivel de exposición que logró con el personaje de Caroline Ingalls.

Su vida personal también atravesó distintos cambios. Contrajo matrimonio en varias ocasiones, enfrentó divorcios y posteriormente adoptó dos hijos.

Además, participó en iniciativas relacionadas con refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica y respaldó campañas a favor de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en Estados Unidos.

'La Casa de la Pradera' fue un exitoso programa en los años setenta. Foto: GDA

El libro que le permitió contar su historia

Con el paso de los años, Grassle comenzó a revisar episodios de su pasado. Ese proceso derivó en la publicación de sus memorias Bright Lights, Prairie Dust.

La actriz explicó que empezó a escribir cuando se encontraba semirretirada y alejada de Los Ángeles. En ese período comenzaron a surgir recuerdos que durante décadas permanecieron guardados.

La publicación le permitió abordar experiencias relacionadas con su familia, su alcoholismo y los desafíos que enfrentó durante su carrera.

Después del lanzamiento del libro, retomó el contacto con seguidores de la serie y comenzó a participar con mayor frecuencia en convenciones y actividades relacionadas con La familia Ingalls.

El cariño de los seguidores permanece

Grassle abrió sus redes sociales en 2021 y empezó a asistir a encuentros con fanáticos.

Según explicó, descubrió la profundidad del afecto que el público mantiene por Caroline Ingalls. Esa respuesta le permitió reconciliarse con una etapa de su vida que durante años prefirió mantener en segundo plano.

Actualmente participa en la promoción del documental Little House Homecoming, una producción que invita a recorrer los lugares reales que inspiraron los libros de Laura Ingalls Wilder.

En el proyecto también participan Dean Butler, Alison Arngrim, Charlotte Stewart y Wendi Lou Lee, quienes formaron parte del elenco de la serie original.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.