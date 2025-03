‘Juntas somos más fuertes’, Marianela Valverde comparte mensaje especial durante el 8 de Marzo

La presentadora Marianela Valverde compartió un mensaje motivador en un video publicado en su cuenta de Instagram, con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En su reflexión, citó a su madre: “A palabras necias, oídos sordos”. También recordó otra frase que le repetía con frecuencia: “Uy, qué chiquita más necia”. Ambas expresiones la marcaron y definieron su forma de afrontar la vida.

La presentadora habló de cómo alcanzar los sueños y de que las mujeres sean persistentes en sus metas. En la descripción del video hizo un recordario: “¡Juntas somos más fuertes!”.

“Cuando buscas cumplir un sueño grande, que por momentos parece imposible, muchas personas te dirán: ‘Es tu destino, acéptalo, no hay nada que se pueda hacer’. Otras agregarán: ‘Uy, qué valiente, yo no podría’. Algunos preferirán decir: ‘Es mejor dejar las cosas así’ o ‘Hay que aceptar la voluntad de Dios’”, expresó Valverde.

Confesó que cuando le preguntan qué consejo daría a las mujeres, siente confusión. “Tal vez diré algo que yo misma no escucharía. Hablo desde mi historia, que no tiene por qué ser igual a la de los demás. Como tampoco la vida de los demás es la mía. Cada persona decide cómo escribir su propio libro de vida. Las experiencias ajenas no definen nuestro destino”, explicó.

Marianela Valverde aseguró que cada persona debe escribir su propia historia sin compararse con los demás. (Instagram)

Para Valverde, escuchar las experiencias de otros puede ser enriquecedor, pero no debe determinar las decisiones personales. “Entendí el dolor, el miedo y la intención, buena o mala, de las personas con sus palabras. No me lo tomé personal. Solo escuché mi corazón y me aferré a la fe, a la esperanza y a las cosas positivas del proceso. Cada historia de éxito o fracaso que me contaron no me pertenecía. Por eso oí, pero no escuché”, afirmó.

Valverde destacó que tampoco se tomó personal cuando alguien renunció a su sueño, cuando la atacaron o cuando otros lograron lo que ella deseaba. “Nunca me pregunté por qué a mí no y a otra persona sí. Comprendí que cada quien es un mundo ajeno al mío. Fui empática con muchas personas en su dolor, miedo y frustraciones. Deseo que nadie se sienta solo en este proceso ni tenga miedo de romper el silencio. Aceptar que hay un problema es el primer paso, buscar ayuda es el siguiente. No es cierto que podemos con todo”, aseguró.

Valverde rechazó la idea de que las personas deben ser fuertes en todo momento. “¿Por qué debemos poder con todo? No lo necesitamos. Pedir ayuda no es de débiles, es de valientes, de inteligentes. Estudié mi situación a fondo, conocí las cartas con las que jugaría, obtuve herramientas y tomé una decisión. Después luché. Lo di todo en el campo: sudor, lágrimas, sangre y también todo mi amor y mis fuerzas. No pensaba en el dolor, solo en mi sueño. Me levanté tras cada derrota”, enfatizó.