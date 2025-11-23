‘Jujutsu Kaisen’ confirma su temporada 3: fecha exacta de estreno y los arcos del manga que adaptará

El anime japonés Jujutsu Kaisen estrenará su temporada 3 en enero de 2026 con varias historias del manga y novedades en su elenco.

La tercera temporada del anime Jujutsu Kaisen se estrenará el 8 de enero de 2026 en Japón. La plataforma Crunchyroll se encargará de su distribución en América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, África, Oceanía, Oriente Medio y CEI.

Aunque aún no se conoce el horario de emisión, la producción ya reveló un póster promocional, el tráiler oficial y un detalle relevante para los seguidores de la historia: Koji Yusa interpretará al personaje Naoya Zenin en esta nueva etapa.

Yuta Okkotsu se enfrenta a Yuji Itadori en el afiche de la tercera temporada de "Jujutsu Kaisen". (Mappa/Mappa)

Qué historia contará ‘Jujutsu Kaisen’ temporada 3

Esta nueva entrega llevará el título Jujutsu Kaisen: The Culling Game Parte 1 y adaptará el arco narrativo de The Culling Game, que abarca 63 capítulos del manga.

Se trata de uno de los segmentos más extensos y complejos de la obra original.

Además, la tercera temporada incluirá dos arcos adicionales: el Itadori’s Extermination Arc, compuesto por 7 capítulos, y el Perfect Preparation Arc, que comprende 15 capítulos. La combinación de estas tres tramas anticipa una temporada con gran desarrollo narrativo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.