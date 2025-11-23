Viva

‘Jujutsu Kaisen’ confirma su temporada 3: fecha exacta de estreno y los arcos del manga que adaptará

La nueva entrega adaptará The Culling Game y otros dos arcos clave del manga, además de presentar un cambio de voz para Naoya Zenin

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
El anime japonés Jujutsu Kaisen estrenará su temporada 3 en enero de 2026 con varias historias del manga y novedades en su elenco.
El anime japonés Jujutsu Kaisen estrenará su temporada 3 en enero de 2026 con varias historias del manga y novedades en su elenco. (Mappa/Mappa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaAnimeJujutsu Kaisen
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.